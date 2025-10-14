PSOE y Por Andalucía no quieren que Moreno salga de Rey Baltasar en Sevilla

Puede parecer un asunto lúdico pero sale a relucir con frecuencia en el Parlamento de Andalucía desde que se supo, a primeros del pasado mes de julio, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, iba a encarnar al rey Baltasar en la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla. Los portavoces de la oposición, sobre todo desde Por Andalucía, pero también desde las filas del PSOE, no paran de afearle que vaya a participar en este cortejo y que esté pensando "en tirar caramelos", pero hasta este martes no se había debatido formalmente en el Parlamento andaluz.

La diputada de Por Andalucía, la podemita Alejandra Durán, ha defendido en la comisión de Cultura de la Cámara "que ningún cargo de la Junta de Andalucía participe en ningún evento" en el que hagan uso del denomiando 'blackface', es decir de la práctica de pintarse la cara de negro. Una práctica "de racismo insititucional" a su juicio. "Una práctica racista que caricaturiza a una persona afrodescendiente a través del uso de maquillaje", y que se da cuando "una persona blanca se pinta la cara de negro para representar a una persona negra", según ha explicado.

La propuesta ha contado con el apoyo de la diputada del PSOE Verónica Pérez quien ha defendido que el 'blackface' es una "costumbre bastante anacrónica que deberíamos ir desterrando de nuestras tradiciones", lo que le resulta "especialmente grave cuando el que lo hace es el presidente de la Junta, que representa a todos los andaluces, también los de raza negra que podrían cumplir ese papel", según ha subrayado antes de advertir de que, "ni con todo el betún" que se ponga el día de la Cabalgata de Reyes, Moreno "podrá tapar" el "escándalo sanitario" vinculado al programa de cribado del cáncer de mama.

Pero los votos del PP y de Vox, que han votado en contra, han impedido que este veto salga adelante. El diputado popular Daniel Castilla ha calificado de "absurdo" el debate de esta iniciativa por cuanto plantea "un conflicto" que "no existe ni lo ha habido" nunca en Andalucía, en referencia a la práctica del 'blackface', que ha circunscrito a países del mundo anglosajón como Estados Unidos, que ha tildado de "deplorable" porque supone una manera de "mofarse" de la población negra, pero que "no tiene nada que ver con la cultura de integración" que, según ha subrayado, caracteriza a Andalucía, por lo que ha criticado al grupo proponente "intentar poner este pegote" de PNL en la Cámara andaluza.

Desde Vox han sido más pragmáticos. La diputada Montserrat Cervantes ha sostenido que "España y Andalucía no necesitan perder el tiempo en estas chorradas; hay que resolver lo que de verdad importa".

La cercanía electoral

Pero más allá del debate sobre la pintura de la cara está el trasfondo político. Porque los grupos parlamentarios entienden que la cabalgata de los Reyes Magos será un baño de masas del presidente de la Junta, no sólo por toda la gente que acude a ver la cabalgata en la tarde del 5 de enero, sino por todos los actos previos que se celebran en torno a la misma y que van a proyectar una imagen familiar y amable de quien también será candidato a la Junta pocos meses después.

No sólo lo ha dicho la socialista Verónica Pérez sino que también se ha referido a ello la proponente de la proposición no de ley que se ha debatido en la comisión, Alejandra Durán. "Es una vergüenza no solo por la insensibilidad que esto implica, sino también por la irresponsabilidad tan grande que supone por parte del cargo al que representa el señor Moreno Bonilla, ya que esta no es una decisión casual, se trata de una decisión política muy medida y calculada por todas las partes implicadas tanto institucionales como políticas".