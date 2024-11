El PSOE también ampara a Chaves y Griñán con una ovación

Con un aplauso de todos los delegados del 41º Congreso Federal, el PSOE ha rehabilitado a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los dos históricos dirigentes, que fueron condenados por los ERE y amparados por el Tribunal Constitucional, han asistido como invitados a este cónclave y han ocupado los asientos de la primera fila.

Ha sido Juan Espadas quien se ha referido a ellos al inicio del congreso con estas palabras: "Por justicia, quiero agradecer la presencia de Pepe Griñán, de Manolo, de Magdalena, de Carmen y de Miguel Ángel". "Gracias por lo que habéis hecho por Andalucía", ha seguido. Con ello se refería a los ex presidentes de la Junta, a la ex ministra Magdalena Álvarez, a la ex consejera Carmen Martínez Aguayo y a Miguel Ángel Serrano, que fue el principal directivo de la agencia Idea.

Griñán junto a Juan Espadas. / CD

Todos ellos fueron condenados por la Audiencia de Sevilla a distintas penas por la pieza política de los ERE. Martínez Aguayo y Serrano cumplieron un año y medio de cárcel, antes de que el Tribunal Constitucional los amparase al entender que las decisiones del Parlamento no pueden ser punibles. No obstante, la Audiencia de Sevilla debe emitir una nueva sentencia para juzgar una parte de los hechos que sí considera susceptibles de condena.

Hasta ahora, José Antonio Griñán no había participado en ningún acto del PSOE. Dejó la vida pública cuando fue condenado por la Audiencia, aunque no entró en prisión al padecer un cáncer. A su llegada, explicó que aguantaría en el cónclave mientras su cuerpo se lo permitiese. Manuel Chaves sí ha participado en dos actos anteriores del partido, estuvo en Jaén en la presentación de un libro sobre la historia de los socialistas en esta provincia y dio una rueda de prensa en la sede de San Vicente al conocerse el fallo del Constitucional. A diferencia de Griñán, que fue condenado por malversación, la de Chaves fue menor, por prevaricación.

Cuando se conoció la decisión del Constitucional, el PSOE solicitó a varios de ellos que participasen en un video para explicar su situación. Lo hicieron Chaves, Martínez Aguayo y Serrano, pero no Griñán, que ha estado volcado en su convalecencia.

Este 41º Congreso Federal tendrá ese significado histórico, ya que el caso de los ERE acabó con el PSOE que consolidó al partido en Andalucía como una formación de Gobierno. El presidente que lideró este proceso, Manuel Chaves, y todos sus posibles sucesores naturales quedaron inhabilitados para seguir en la política. La posterior pérdida de la Junta por parte de Susana Díaz agrandó ese vacío en un partido que se había acostumbrado a gobernar desde que se constituyó el primer Gobierno autonómico en los inicios de la Transición.

Griñán no ha realizado declaraciones durante estos meses, y este sábado tampoco ha hecho una excepción y solo se ha participado en una foto de familia con la agrupación socialista andaluza. Chaves sí ha hablado con los periodistas a su llegada al recinto para asegurar que el PSOE es un partido "fuerte, con ideas, con una gran militancia y con capacidad para afrontar los problemas que tiene", y se ha mostrado convencido de que estos problemas "los afrontará muy bien". Ha admitido estar "feliz" de estar en un acontecimiento como este porque hacía mucho tiempo que no acudía a un Congreso del partido a Federal,

Tras asegurar que siempre se ha sentido apoyado por sus compañeros y nunca ha tenido quejas, Chaves ha recordado que tras la sentencia del Constitucional dijo que se iba a "volcar" con el partido en Andalucía y que ese papel es el de "estar disponible" para esta formación. El ex presidente no se ha mojado respecto al próximo congreso regional del PSOE y ha pedido esperar a que se convoque porque lo que hay que hacer es "respetar" las decisiones que toman los militantes.