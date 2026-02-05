El problema de no saber si hay colegio mañana

¿Por qué se tardó tanto el miércoles en anunciar a los padres los colegios en los que había clase y en los que no? A partir de las 20:00 horas, el Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ya había tomado las decisiones sobre la suspensión o recuperación de la actividad lectiva presencial en los colegios y, según explican desde la Consejería de Educación a este diario, empezó la comunicación al profesorado y a todas las familias. Se enviaron tres millones y medio de notificaciones a través del programa Séneca que está conectados también con los padres a través de la plataforma iPasen. El resultado fue que muchas familias no conocieron si podían llevar o no a sus hijos al colegio hasta las 00:15 horas, lo que ha generado muchas críticas por los evidentes problemas logísticos que han generado.

La cuestión es que este jueves, y mientras persistan las incidencias de la borrasca Leonardo (y de las que le sigan que ya asoma Marta a partir del sábado) la situación vuelve a ser de incertidumbre. El Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias tiene previsto reunirse a partir de las seis de esta tarde, si no hay inclemencias que lo impidan, para volver a tomar decisiones en el seguimiento de la crisis. A partir de esa hora se decidirá en qué lugares se recomienda la suspensión de clases presenciales y se volverá a informar a las familias.

¿Quién lo decide?

Los técnicos del comité asesor, responsables de la Aemet, de la Agencia de Emergencias de Andalucía, de las confederaciones hidrológicas estatales y autonómica y la dirección general de Infraestructuras del Agua de la Junta dibujan un mapa sobre las incidencias previstas en toda Andalucía, y a partir de ahí señalan comarcas donde se recomienda y donde no que los niños puedan acudir a los colegios con todo lo que eso supone de tráfico y desplazamientos. La suspensión de las clases presenciales son la medida que marca el resto en una situación de emergencia como el teletrabajo, la suspensión de actividades municipales o al aire libre, las actividades de los centros de mayores o de dependientes y similares.

Pero no es el único criterio que se sigue para abrir o cerrar colegios. Porque al mapa que dibujan los técnicos se suman las aportaciones de los alcaldes, alcaldesas y de los delegados del Gobierno de la Junta, además de los responsables de las diferentes diputaciones provinciales. Ellos, sobre el terreno, informan de inundaciones concretas en carreteras, cortes de caminos por árboles, los daños en los colegios e incidencias similares. Esto significa que la Consejería de Educación estableció modificaciones concretas y puntuales, centro a centro, "con el objetivo prioritario de la seguridad en equilibrio con la prestación de un servicio público esencial como es la educación".

El resultado de este proceso fue que este miércoles se suspendió la actividad lectiva presencial en 3.729 centros educativos, de los 7.243 totales del sistema educativo de Andalucía, lo que supone el 51,4%. Está por ver qué centros abren mañana y cuáles mantienen el cierre.