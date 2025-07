El primer consejero de Hacienda de Moreno está entre los imputados

El portavoz de Presidencia del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, urgió este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a dar explicaciones sobre la implicación de su primer consejero de Hacienda, Alberto García Valera, en el caso Montoro. En rueda de prensa, Jiménez señaló que esta trama “golpea directamente al presidente andaluz, al PP andaluz y al Gobierno andaluz”, ya que García Valera aparece como investigado en el caso judicial que investiga al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por la supuesta creación de una red de influencias. “Moreno tiene que explicar a la opinión pública cómo es posible que su fichaje estrella cuando llega a la presidencia de la Junta para la Hacienda Pública sea una persona que presuntamente ha participado en una trama que se dedicaba a cambiar leyes para satisfacer los instintos más bajos de empresas que estaban dispuestas a pagar comisiones y mordidas para que las leyes se adaptaran no al interés general sino a su interés particular, como es el caso de las grandes energéticas”. Asimismo, recordó que García Varela cesó un mes y pico después de su nombramiento como consejero de Hacienda en el primer gobierno de Moreno, “teóricamente por motivos personales que después no se han visto por ningún lado”. El dirigente socialista se ha preguntado “si supo Moreno en aquel momento que estaba implicado en una conducta reprochable e ilegal o que formaba parte de esta trama del caso Montoro”.