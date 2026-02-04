Primer balance del Comité de Emergencias: 5.559 incidencias en Andalucía tras los avisos por fuertes lluvias

El comité asesor del Plan de Emergencia por el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ha atendido un total de 5.559 incidencias desde que comenzaron las borrascas, según ha informado el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión que este órgano ha mantenido en la mañana de este miércoles.

Particularmente complicada ha sido la madrugada de este miércoles cuando la Agencia de Emergencias ha atendido 159 incidencias, la mayoría de ellas en la provincia de Cádiz, donde se han registrado 55. Otras 27 se han producido en Málaga, 24 en Granada, 19 en Sevilla, y 12 en Jaén.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía alertan de las previsiones de la Aemet que insisten en que será una jornada "muy adversa" con abundantes lluvias "en un suelo ya muy cargado de humedad" que podrán provocar "inundaciones, desbordamientos y deslizamientos de tierra en Andalucía", según ha advertido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén Campo.

"El otro factor adverso" será el viento que soplará con fuerza en el sur aunque se hará notar en la mayor parte de la península y Baleares, y las rachas podrán superar los 70-80 km/h de manera generalizada, lo que podrá causar "caída de ramas, árboles y objetos".

En algunas zonas de la comunidad andaluza, sobre todo en sierras de Cádiz y Málaga, podrían acumularse 300 ó 400 litros por metro cuadrado, incluso localmente más en tan solo dos días. Esta gran cantidad de precipitación, unido al hecho de que "los suelos ya están muy saturados, muy cargados de humedad, puede desembocar, en crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierras".