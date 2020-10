El presidente de Isofotón comparece voluntariamente en el juzgado y la juez lo cita para el 6 de noviembre

Al final no ha hecho falta detener al ex presidente de Isofotón Ángel Luis Serrano Serrano. El ex presidente de la compañía ha comparecido a primera hora de este martes en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la macrocausa por las ayudas a esta empresa malagueña por importe de más de 80 millones, y la instructora, Patricia Fernández, ha acordado citarlo a declarar como investigado el próximo 6 de noviembre, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

La juez había ordenado el pasado viernes, 16 de octubre, la detención de Ángel Luis Serrano Serrano por no haber comparecido a declarar en la macrocausa en la que se investigan las ayudas por más de 80 millones concedidas a esta empresa malagueña, tal y como había solicitado el día anterior la Fiscalía Anticorrupción.

Pero tras la comparecencia de Serrano, la juez ha dejado sin efecto esa orden de detención y no le ha impuesto ninguna medida cautelar, fijando la fecha de la declaración para el 6 de noviembre, lo que coincide con la petición realizada por el ex presidente de Isofotón de declarar a partir del día 1, dado que en la anterior fecha fijada -el 15 de octubre- se hallaba en un viaje de negocios en México D. F.