El PP abre la puerta a negociar con Vox pero le plantea principios innegociables

Un salón al lado del Río Guadalquivir desde donde se ve claramente el Palacio de San Telmo, el símbolo del poder autonómico de Juanma Moreno, principal redactor del programa, ha sido el escenario elegido por el PP para presentar los detalles de la Ponencia Política que el PP debatirá en su 21 Congreso Nacional que se celebrará el primer fin de semana de julio en Madrid.

El documento deja claras muchas cosas: El PPse abre a pactar con Vox ( o con Junts) o con cualquier otro partido ya que no pone expresamente ninguna sigla sin “cordones arbitrarios, ni mayorías incoherentes”. Lo explica claramente, tal vez para contentar a esas voces del PP que o bien han pactado con Vox en el pasado o lo están haciendo en el presente. Pero, sobre todo que podrían hacerlo en el futuro, empezando por el propio Gobierno central: “El socialismo actual lleva años queriendo elegir a quiénes debe excluirse del diálogo democrático. Al tiempo que pacta con los que trabajan a diario para la desaparición de España, pretende bloquear la formación de mayorías alternativas dando muestra de un tacticismo arbitrario y muy poco escrupuloso”. Ahora bien, lo hará “sin entrar en subastas políticas” ni renunciar “a sus principios y valores”.

Un documento de 39 páginas en el que también han trabajado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la eurodiputada madrileña Alma Ezcurra y que ahora pondrán en manos de los compromisarios para que presenten las alegaciones que estimen oportunas. Unas se aceptarán e incorporarán al texto final y otras quedarán para el debate en el Congreso. Un debate que quieren propiciar para mostrar un partido vivo, “de base amplia y donde cabe mucha gente; el partido de las clases medias y trabajadoras” en palabras de Juanma Moreno.

El PP quiere prohibir los indultos a los condenados por delitos de corrupción, terrorismo y sedición; eso y fomentar la independencia judicial “que ha sido demolida”. “El indulto no volverá a ser ningún privilegio político, lo prohibiremos para que jamás se vuelva a producir por la decisión política de un señor al que le beneficia para mantenerse en el poder”, decía Juanma Moreno.

El presidente andaluz destacaba la “necesidad de una alternativa de regeneración democrática en nuestro país porque estamos viviendo situaciones que pensamos que nunca íbamos a vivir”, dijo durante su intervención centrada en la política institucional que quiere desplegar el PP. “Necesitamos que la moderación y la convivencia le ganen la partida a los abusos del poder y a la crispación fomentada y potenciada desde el poder para dividir a los españoles. Unos españoles son los buenos y otros son los malos y no pueden encontrarse y dialogar entre ellos”.

En un tono calmado, explicó que la ponencia política del PP supone un cambio respecto a la España “del sanchismo” que ha definido como de “caos, decadencia, parálisis”.

Moreno también defiende en el texto la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan, “España es un país de ciudadanos libres e iguales, sin privilegios como pago de favores políticos”, así como la defensa del Estado de las autonomías, “los estados más avanzados del mundo son estados federales” y anunció que el PP tiene su propio modelo de financiación . Eso además de hacer una importante defensa del español, “la lengua que hablan 600 millones de personas”, junto a la riqueza cultural que suponen las demás lenguas cooficiales del Estado.

Congelación de óvulos

Una de las propuestas más llamativa fue la lanzada por Alma Ezcurra, diputada madrileña en el Parlamento Europeo, que abogó por dar ayudas a las mujeres que quieran congelar sus óvulos para que puedan tener sus hijos cuando consideren oportuno.

Así lo pone en el texto: “La decisión de tener un hijo tiene que ser personal. Miles de españoles no pueden formar una familia porque las circunstancias económicas, políticas e, incluso, sociales se lo impiden. El periodo formativo cada vez es más largo y un escaso apoyo a la crianza generan una fuerte incertidumbre sobre el futuro, que provoca un desfase entre el reloj biológico y el reloj social. Cualquier mujer que quiera ser madre o tenga dudas, debe ser ayudada. No tener un hijo no puede ser una cuestión económica. Debemos poner en marcha medidas que favorezcan que las personas puedan tener el número de hijos que desean y en el momento que quieran, y que faciliten el progreso personal y profesional, como la congelación de óvulos para las mujeres jóvenes. Hay que tener en cuenta las necesidades concretas de cada familia —desde las monoparentales hasta las numerosas—”.

Propiedad privada

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se centró en plantear incentivos en los impuestos a la compra de una vivienda, sobre todo a los jóvenes para acceder a su primera vivienda, no sólo en régimen de alquiler sino también para acceder a la propiedad con ayudas de la administración

“La ocupación y la inquiocupación son una anomalía en Europa. La propiedad privada es la mayor garantía de libertad. No podemos acostumbrarnos a que las viviendas sean ocupadas, a que las rentas acordadas se dejen de pagar con el amparo del Estado y no haya posibilidad de desalojo inmediato en caso de incumplimiento contractual. Nuestra prioridad es acabar con estos comportamientos incívicos endureciendo las penas, impidiendo a los ocupas empadronarse y agilizando el desalojo. La atención prioritaria a las víctimas, el apoyo a los propietarios, la defensa del patrimonio público, que es de todos, deben ser ejes de una defensa real de la propiedad.

Las autonomías

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desgranó la propuesta económica del PP, basada en el desarrollo de infraestructuras para proteger “el derecho a quedarse donde cada uno quiera vivir, defendiendo inversiones públicas en todos los servicios”.

En la ponencia política se refiere además una remodelación del Estado, pero siempre manteniendo y defendiendo a las autonomías.

“Debemos dotarnos de una organización territorial más clara, donde las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas estén bien definidas, evitando ambigüedades, revisionismo y conflictos permanentes. Los Estatutos no pueden convertirse en espacios de negociación paralela ni fuente de privilegios. Hay que reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones, hacer más eficaz y eficiente el funcionamiento del Estado autonómico y asegurar que la financiación se base en criterios objetivos, no en acuerdos bilaterales que rompen la cohesión y solo sirven a criterios partidistas. España necesitar frenar la imposición de minorías nacionalistas que, con pocos votos, condicionan decisiones clave para el conjunto del país”.

Las competencias no se negocian

El texto de la ponencia asegura que el marco competencial “no puede ser un zoco en el que se compran mayorías parlamentarias”. “El núcleo de competencias indelegables del Estado en ningún caso puede estar sujeto a negociación”. El Partido Popular subraya asimismo que el Gobierno “no puede usar su poder para secuestrar los recursos que les corresponden a las comunidades, que deberían ser transferidos anual y automáticamente por ley”.

En su ponencia también apuesta por una financiación “transparente y equitativa” y recalca que “la inconsistencia del sistema de financiación autonómica, reconocida desde el mismo instante de su puesta en marcha, no ha hecho más que agravarse con el paso de los años”.

Por eso, subraya que es “urgente aprobar un nuevo sistema que garantice una financiación suficiente, transparente y equitativa, y que permita a las autonomías definir sus propias políticas tributarias dentro de una competencia leal y ser plenamente responsables de sus gastos”. “La solución debe ajustarse a la Constitución, ser coherente con la financiación local y establecer un marco estable y corresponsable para los próximos años”.

En clave municipal, el PP señala que “ha llegado el momento de repensar el papel de las diputaciones provinciales y los cabildos insulares: potenciar su papel, evitar duplicidades y transformarlas en herramientas eficaces al servicio de la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación”.

Sobrecualificación laboral

“Que valga la pena trabajar. Nuestra tasa de sobrecualificación es la más alta de toda la Unión Europea, de ahí que los más talentosos se vean forzados a irse para buscar oportunidades fuera. Por otro lado, no aprovechamos la oportunidad que representa la FP para la formación en capacidades muy necesarias al tener una de las tasas más bajas de la UE. Al mismo tiempo, importamos mucha mano de obra poco cualificada”.