El plan alternativo de Renfe tras la suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Renfe activará a partir de este martes 20 de enero un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente ocurrido ayer en Adamuz (Córdoba), que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Renfe está trabajando para poner a la venta los billetes de estos servicios especiales lo antes posible.

Este Plan Alternativo de Transporte combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje.

Dicho dispositivo está diseñado para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios. La distribución de estos servicios especiales, que realizarán en todos los casos el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera, será la siguiente:

Con origen en Madrid:

• Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07). • Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23). • Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07). • Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18). • Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07). • Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23). • Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

Con origen en Andalucía:

• Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14) • Málaga -Maria Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14) • Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14) • Málaga-Maria Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14) • Sevilla-Santa Justa(14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12) • Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14) • Sevilla-Santa Justa(18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. En los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedias.

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia. Servicios especiales por vía convencional Asimismo, Renfe pondrá a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecerán por vía convencional, no por la línea de alta velocidad.

Con origen en Madrid:

• Madrid Chamartín (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:44). Tren en doble composición. • Madrid Chamartín (15:00)-Cádiz (22:19). Tren en doble composición. • Madrid Chamartín (16:25)-Granada (22:15)-Almería Huércal (0:32).

Con origen en Andalucía:

• Cádiz-(6:35)-Madrid-Chamartín (13:52) • Almería (Huércal) (8:31)-Granada(10:46)- Madrid Chamartín (16:36) • Sevilla-Santa Justa(15:00)-Madrid-Chamartín (20:42).

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla. De manera paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid–Extremadura–Sevilla en 736 plazas más en el corredor.

Martes 20 y jueves 22 de enero: Madrid- Atocha Cercanías 10:55 Sevilla SJ 18:58 Miércoles 21 y viernes 23 de enero: Sevilla SJ 11:50 Madrid -Atocha Cercanías 19:57 Por su parte, todos los servicios transversales quedan suprimidos siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.

Planes alternativos por carretera para Algeciras y Ronda Antequera

De manera paralela, Renfe pondrá a disposición de las personas viajeras un dispositivo de autobús, con una frecuencia de un vehículo por trayecto, que cubren los itinerarios Algeciras (13:10)–Málaga (15:25), Ronda (14:45)–Antequera (15:45), Málaga (14:40)–Algeciras (16:55) y Antequera Santa Ana (14:00)–Ronda (15:00). Renfe transmite sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido ayer a las 19:45 horas en Adamuz (Córdoba).

La compañía y todos sus trabajadores lamentan profundamente lo sucedido y muestran su apoyo y agradecimiento a todas las personas que están trabajando de manera incansable desde que se produjo el accidente. A las 20:45 horas de ayer, Renfe activó el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares (PAVAFF) de Renfe para proporcionar ayuda psicológica e información a los afectados por este accidente a través del número 900 10 10 20. Asimismo, desde el primer momento puso en marcha sus equipos de seguridad y atención a viajeros, que trabajaron en colaboración con los equipos de emergencias, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible