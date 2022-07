Pasión por el camino, no por la meta. Ilusión por la senda, no por la posada. Así se reveló Elías Bendodo, el malagueño que ha cerrado un período en Andalucía y que comenzará otro en Madrid definitivamente en septiembre, aunque ya lleva tres meses casi viviendo en el AVE. Tendrá residencia en la capital de España, pero sin dejar el acta de diputado por su tierra en el Parlamento autonómico, lo que le permitirá ser senador junto a su amigo Javier Arenas, padre del centro-derecha andaluz. Elías no se va, porque seguirá, aunque de una manera muy distinta. No volverá porque nunca se habrá ido del todo. Pero sí iniciará una etapa nueva. Llegó a la política autonómica en 2014, cuando parecía imposible desalojar del poder a los socialistas. Moreno se lo pidió. Y comienza un nuevo peregrinaje en la séptima planta de Génova dejando una mayoría absoluta en su región.

Son días de grandes revuelos a la espera de la composición del Ejecutivo y de todos los cargos que se derivan de los primeros nombramientos. Hubo expectación por oírle en el Foro Joly y por verle junto al alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que, como buen opositor que fue al cuerpo de abogados del Estado, no pierde el tono de alumno que se examina ante el tribunal a la hora de hablar y argumentar. El alcalde, ¡cómo no!, lo presentó con buenas palabras y una sonrisa. A días de conocerse la composición del nuevo Gobierno andaluz no faltaron comentarios del principal protagonista marcados por el buen humor. "Todos los consejeros y viceconsejeros que están por aquí tienen más posibilidades de entrar en el nuevo Gobierno que yo", comentó el peregrino Bendodo, libre ya de esas labores complejas y muchas veces ingratas, más allá de ofrecer consejo al presidente Moreno, con el que reveló que compartiría mesa y mantel a mediodía. Ofreció un matiz importante e interesante al respecto: "El consejo de amigo, el consejo del que te dice lo que no quieres oír". No faltó ni el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

En el peregrinar andaluz ha cultivado una gran amistad con Jesús Aguirre, consejero de Salud que ha batallado contra bacterias y virus. El peregrino Elías le dedicó elogios públicos. Dos que han sufrido juntos. La listeria, el coronovarirus, el virus del Nilo, la viruela del mono... Sin contar, por otra parte, con inundaciones y terremotos.

Madrid es distinto. La senda es más complicada. Pero también emocionante. "Ya me he llevado algún revolcón", reconoció con una sonrisa. Aunque seguro que no le faltan ayudas y sabios consejos de veteranos del partido. Y, eso sí, no falta no debe faltar la estopa al Gobierno de Sánchez en el discurso de un alto mando del partido en el ámbito nacional. ¡Adelante con la caballería del argumentario de Génova! Que por algo es Bendodo el número 3 tres del PP nacional. "Gobernar con 22 ministros es muy difícil. Son dos equipos de fútbol y enfrentados entre ellos". La ley de memoria histórico es directamente "la Ley Bildu". "En el PP caben todos", en su afán por pescar votos de todos los caladeros. Incluyan esta estrategia el guiño de reconocimiento a la obra de Felipe González. "El chantajista nunca se conforma con el primer pago", dicho en referencia al partido proetarra.

¿Y cuál ha sido una de las grandes aportaciones del primer Gobierno del Cambio a la vida de los andaluces? Pues una de ellas influye directamente en el desayuno, la que dicen comida más importante del día. Si los andaluces somos de café y tostada con aceite de oliva virgen extra, gracias a Moreno y Bendodo hemos añadido "la tranquilidad de no comenzar el día con ningún escándalo", como presumió ayer este peregrino ilusionado. Elías, no hay camino, se hace camino al andar. O en el AVE, que es más rápido y cómodo.