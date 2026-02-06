Pedro Sánchez en San Roque: "El Estado está en plena coordinación con la Junta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "calma" y "paciencia" a los ciudadanos afectados por el temporal que está afectando especialmente a Andalucía y ha advertido que todavía vienen "días largos" por la llegada de una nueva borrasca. Después de sobrevolar en helicóptero parte de las zonas afectadas en la provincia de Cádiz --la más afectada por las lluvias-- Sánchez se ha dirigido a los ciudadanos para pedirles "confianza" en los expertos y en los servicios de emergencia, que están tomando decisiones con el objetivo de garantizar la seguridad.

Solo en Andalucía hay miles de personas desalojadas de sus hogares y el pueblo de Grazalema (1500 habitantes) ha tenido que ser evacuado en su totalidad por el riesgo de desprendimientos a causa de las intensas lluvias El jefe del Ejecutivo ha advertido desde el puesto de mando avanzado de San Roque (Cádiz) de que todavía vienen "días largos" y complejos porque está prevista la llegada de una nueva borrasca que dejará más lluvias en el sur de la península y por tanto ha pedido a los ciudadanos que sean "prudentes" mantengan la "calma" y se informen a través de los servicios de emergencia y las administraciones públicas.

Pedro Sánchez declara tras visitar las zonas afectadas por la borrasca Leonardo, en Andalucía

Sánchez también ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones en la gestión de esta "emergencia climática" según ha calificado estos episodios meteorológicos en varias ocasiones. Así, ha hecho hincapié en que la Administración General del Estado ha aportado 10.000 efectivos "en perfecta coordinación" con la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Además ha asegurado que el Estado ya está pensando en la "reconstrucción y recuperación" de las zonas afectadas, aunque ha dejado claro que en los próximos días continuará la meteorología adversa "muy peligrosa y delicada".

Sánchez, ha anunciado un plan de "reconstrucción y recuperación" de todas las zonas afectadas por la borrasca Leonardo, que deja ahora paso a la borrasca Marta, que será coordinado desde el Estado. Las medidas se aplicarán en las áreas donde ha habido más destrozos y pérdidas económicas. Sánchez ha hecho este anuncio tras visitar el dispositivo de la UME, Policía Nacional y Guardia Civil en el Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque, uno de los municipios afectados por la borrasca.

En total participan más de 10.000 efectivos en toda Andalucía. En este encuentro ha destacado la "extraordinaria cooperación con la Junta de Andalucía". "Me parece funamental trasladarlo, así como reconocer a todos los servidores públicos que están trabajando de forma coordinada. Todos los días que hagan falta hasta que se supere esta emergencia climática", apuntó Sánchez.

El presidente advirtió de que la situación en los próximos días será "compleja" por la entrada de la borrasca Marta. "Hago un llamamiento a la calma, a la prudencia y a la información a través de servicios de emergencia", completó.