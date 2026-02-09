Pedro Sánchez reclama un acuerdo nacional ante la nueva realidad climática en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado un acuerdo nacional que permita dar una respuesta coordinada y preventiva a la nueva realidad climática que vive España. La petición llega tras las siete borrascas que han azotado el territorio español durante los primeros 40 días de 2025, causando importantes destrozos en diversas comunidades autónomas.

Durante su visita a Huétor Tájar, en la provincia de Granada, Sánchez ha conocido de primera mano los daños ocasionados por el temporal en esta localidad andaluza. El presidente ha garantizado que el Ejecutivo activará los mecanismos necesarios para cuantificar los perjuicios y poner en marcha los procesos de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Llamamiento a la unidad institucional

El jefe del Ejecutivo ha considerado que el tren de borrascas invita a realizar una profunda reflexión sobre cómo afrontar estos fenómenos meteorológicos. En este sentido, ha exigido a todos los representantes institucionales estar unidos para poder anticiparse a borrascas de carácter destructivo como las registradas en las últimas semanas.

Sánchez ha puesto en valor el trabajo conjunto y coordinado de las diferentes administraciones públicas en la gestión de estas emergencias climáticas. Además, el presidente ha advertido de que el tren de borrascas no ha finalizado, por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones y mantenga la prudencia ante posibles nuevos episodios meteorológicos adversos.