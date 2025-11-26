El Parlamento andaluz escucha la voz de la calle para "recuperar la calidad del sistema de salud"

La voz de la calle ha llegado este miércoles al Parlamento de Andalucía respaldada por las 50.000 firmas que han presentado una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por las mareas blancas. Y que todos los grupos políticos, salvo Vox que se ha abstenido, han votado a favor de debatir y tramitar la propuesta que pretende la "recuperación de los niveles de calidad del sistema público sanitario de Andalucía".

Pero este acuerdo mayoritario no ha evitado insultos, un debate bronco y hasta una situación desagradable al final de la sesión protagonizada por una mujer, Anabel, miembro de la Asociación Amama, que estaba situada en la tribuna de invitados y que ha perdido los nervios increpando directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y gritando, "te voté y me has arruinado la vida".

Dentro del Pleno, ha sido Sebastián Martín Recio, portavoz de la comisión promotora de esta iniciativa y "médico de pueblo" como él mismo se ha definido, quien ha explicado que la iniciativa parte de que "la sanidad pública andaluza no está bien" y existe "un deterioro asistencial importante, que es un problema grave" que "mueve" a las 'mareas blancas' "desde hace ya bastantes años a las movilizaciones, pero también a las propuestas y a las alternativas". Y es que, según ha defendido, "ha llegado el momento, junto a la crítica que podamos hacer y la indignación que podamos tener, de plantear alternativas que sean capaces de aglutinar" consensos poniendo el foco en "los usuarios de la sanidad pública, los profesionales sanitarios, y la administración autonómica", a la que las 'mareas blancas' perciben "distante, como ajena".

La iniciativa recoge que desde 2019 (cuando Juanma Moreno llegó a la Presidencia), "se ha hecho más intenso el deterioro de la sanidad pública andaluza" y propone varias modificaciones de la Ley de Salud de Andalucía que pretende aumentar el control social sobre las decisiones de la administración con el objetivo de reducir la presencia del sector privado en la prestación sanitaria. Martín Recio ha puesto una fecha: cinco años para que se eliminen todos los conciertos privados con la sanidad pública.

También es concreta en cuanto a los plazos. Para la Atención Primaria establece que haya personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas y en la atención programada se respete el criterio facultativo que lo designa", así como que se garantice "una atención sanitaria hospitalaria con una lista de espera inferior a 30 días para consultas, tanto primeras como sucesivas, y para intervenciones quirúrgicas inferior a 60 días".

Los grupos

A pesar de las duras críticas contra la gestión del PP, la portavoz popular, Beatriz Jurado, ha mostrado respeto por el respado de miles de andaluces y ha tomado la propuesta como un camino para la mejora. El posicionamiento desde el PSOE ha sido muy diferente. La diputada María Ángeles Prieto ha denunciado la “farsa electoralista” del PP al votar en defensa de la sanidad pública cuando llevan siete años destrozándola y, además, en el último Presupuesto presentado “vuelven a regalar 710 millones de euros a la privada”. “Pero ustedes de qué lado están. De esta ILP o de su modelo, porque de las dos cosas a la vez es imposible e incompatible”. Inma Nieto, desde Por Andalucía, ha pedido "cambios profundos para el fortalecimiento del SAS" mientras que José Ignacio García, de Adelante Andalucía, además de acusar al PP de un "ejercicio de hipocresía", ha pedido que esta iniciativa legislativa "se termine de aprobar antes de que haya elecciones".