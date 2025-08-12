Óscar Puente ataca en las redes sociales a Juanma Moreno y a la prensa andaluza tras los incendios de la Mezquita y Tarifa

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a publicar en sus redes sociales un post polémico. En esta ocasión, el objeto de sus críticas ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que le ha reprochado su ausencia en los incendios de la Mezquita y Tarifa. "Dónde estará Juanma que no ha aparecido ni por la mezquita ni por tarifa (sic)", ha publicado en X. Pero el ministro no se ha quedado ahí y también ha cargado contra "la prensa andaluza", a la que ha acusado de callarse ante la ausencia del presidente de la Junta.

Puente ya borró este lunes una desafortunada publicación en X. En el post, Puente arremetía contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por encontrarse de vacaciones en Cádiz "mientras su comunidad se quema". Asimismo, ironizaba sobre la coincidencia de que también se hubiera declarado un fuego en la localidad gaditana.

"Este, a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma", escribió, en alusión al presidente andaluz, Juanma Moreno. El comentario iba acompañado de un vídeo difundido por la cuenta @Samarcandadeltitanic y criticaba que Mañueco pase sus vacaciones en la costa gaditana mientras en su comunidad arden zonas de León, Zamora, Ávila y Palencia, con especial impacto en el yacimiento romano de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad.

Esta publicación ha obtenido el rechazo frontal del PP. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su "ingenio de saldo" y sus mensajes "de odio" en las redes sociales a cuenta de la gestión de los incendios en Castilla y León y ha disculpado la ausencia de su presidente los primeros días.

En declaraciones a los medios en la puerta de la sede del PP, Ezcurra ha lamentado que España no tenga un gobierno "sino una panda de tuiteros", al mencionar los mensajes de Puente en X reprochando a Alfonso Fernández Mañueco estar en Cádiz mientras se extendían los incendios en su comunidad.

El PSOE-A se une a las críticas a Moreno

A las críticas de Puente a Moreno se ha unido el PSOE-A. La portavoz adjunta del Grupo Socialita en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, también ha usado las redes para reprochar al presidente de la Junta su ausencia en los incendios de la Mezquita y Tarifa. "Tarifa ardiendo por segunda vez, con miles de personas desalojadas de viviendas, hoteles, campings… ¿Alguien sabe dónde está @JuanMa_Moreno, ese señor que preside Andalucía? Hombre, q hasta Mañueco ha vuelto a CyL, 3 días después de llevar ardiendo su comunidad?, ha publicado en X.

Además, la portavoz de Cultura del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha recriminado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "ha fracasado en su obligación de proteger y vigilar" la Mezquita-Catedral de Córdoba, ya que recordado que los técnicos de la UNESCO ya alertaron del riesgo que corría este monumento, Patrimonio de la Humanidad, además de símbolo de la historia y la cultura de Córdoba y de Andalucía.

"Moreno Bonilla no hizo absolutamente nada para evitar ese riesgo. Un presidente ausente que aún no ha aparecido por Córdoba y una consejera que tiene muchas prisas por cerrar en falso las causas y las consecuencias de este incendio", ha criticado la representante socialista en una nota.

Ambrosio ha lamentado que el Gobierno andaluz "no haya hecho sus deberes para evitar que ese riesgo se convirtiera en un lamentable incendio", a pesar de la alerta de la Unesco."El grave incendio que sufrió el viernes pasado la Mezquita-Catedral de Córdoba no fue por culpa de causas naturales, sino fruto de una negligencia", ha remarcado.

La portavoz socialista ha criticado que "nos hayamos tenido que enterar del riesgo que corría este importante monumento por los técnicos de la Unesco, y no por la administración competente, el gobierno de Moreno Bonilla, que parece que solo tiene prisa por silenciar la gravedad de lo ocurrido".