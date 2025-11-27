La oposición a Juanma Moreno alcanza la mayoría de edad

La oposición a Juanma Moreno ha alcanzado la mayoría de edad, le ha hincado el diente. El presidente de la Junta abrió el debate del estado de la comunidad con un largo discurso de dos horas durante el que quiso hacer balance de toda la legislatura, pero de lo que se ha hablado este jueves en el Parlamento es de sanidad. Ningún portavoz de la oposición entró en el guion marcado por de Moreno, ésa es una lección que otorga la madurez en el debate político, se acercan las elecciones y lo que importa a los andaluces, y la oposición lo sabe, es el "monotema". Ni siquiera la mención del presidente al encarcelamiento de José Luis Ábalos, ordenado por el Supremo, hizo que la socialista María Márquez se saliese del carril, que acusó al presidente de practicar "violencia institucional" contra las mujeres de Amama.

Horas antes del debate, el miércoles por la tarde, se vivió un momento muy duro en la Cámara, cuando una de las afectadas por los retrasos en el cribado del cáncer de mama, Anabel, a la que ya se había hecho mención en plenos anteriores, le gritó a Moreno desde la bancada de invitados que le había arruinado la vida. Incluso para algunos parlamentarios de la oposición el incidente debió haberse evitado, pero el eco quedó en la Cámara y, cuando Moreno acusó a María Márquez de manipular a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), la socialista le espetó: "¿Que nosotros manipulamos a las mujeres andaluzas? ¿Qué se cree usted que son las mujeres andaluzas para dejarse manipular?"

La oposición al PP, a derecha y a izquierda, se organiza de cara a las elecciones de junio. Márquez ha evolucionado desde que se convirtió en portavoz del grupo socialista, no entra a ningún trapo dialéctico del presidente, va lo suyo y, en esta ocasión, a hablar de sanidad -el "monotema", según Moreno- y de Almería, del caso Mascarillas, la investigación judicial que ha desvelado el apaño de concursos públicos en la Diputación y por el que ha sido detenido su presidente y líder del PP en esta provincia, Javier Aureliano García, ya fuera del partido a raíz de la intervención de la Guardia Civil.

Si Koldo García y José Luis Ábalos, ya en prisión, hablaban de chistorras, los de Almería se referían a los dientes, a los piños y a los dentistas para referirse a sus presuntos pelotazos a costa de las obras públicas. "Usted ha citado más veces a Cataluña que a Almería, señor Moreno", le ha afeado Márquez. Hay dientes y hay colmillos.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, viene atizando sin contemplaciones a Moreno desde hace dos años, las encuestas llevan al partido de Abascal o hacia un futuro gobierno de coalición en Andalucía o hacia una legislatura donde, desde la oposición, controlen el manojo de llaves. Le dice Gavira a Moreno: "Usted es un entrenador que sólo aspira a quedar un poco mejor que el anterior entrenador, aunque olvida que cuenta con muchos más recursos que sus antecesores".

Vox nunca olvida quién es su verdadero contrincante, aunque Moreno le acuse de formar una pinza con los socialistas. Sube Gavira, y suelta lo siguiente: "Qué bonita tarde nos está quedando, otro para el talego y esto no va a parar hasta que su jefe se siente en el banquillo". Siempre hay quien pueda criticar a los socialistas un poco más fuerte que el PP.

Gavira centra su discurso en los cinco problemas que más citan los andaluces, que son por este orden: el empleo, la vivienda, la sanidad, la corrupción y la inmigración, y cada uno de ellos es un ariete contra Moreno. La hoja de ruta de Vox para después de las elecciones aún está por escribir, pero Gavira advierte que Juanma Moreno hará, al final, "como su compañero de Valencia"; es decir, firmar y transigir.

La izquierda nebulosa de Por Andalucía, un grupo donde andan revueltos Izquierda Unida, Podemos y Más Andalucía, ha puesto punto y final a la confusión. Antonio Maíllo regresa y será el candidato de Por Andalucía en las elecciones andaluzas, es una cabeza de cartel que anula los revoltijos anteriores, es lo mismo si Podemos se suma o no a la coalición, hay quien preferiría que los morados se quedasen fuera y dejasen de jugar a condicionarlo todo sin la fuerza que tuvieron antes.

Inmaculada Nieto dejará de ser la portavoz de Por Andalucía en la próxima legislatura, ha sido una parlamentaria muy potente, como su anterior compañero, José Ignacio García, ahora al frente de Adelante Andalucía. Los de Teresa Rodríguez no van a integrarse en la coalición de Maíllo, prefieren ir solos y probar suerte en las elecciones generales. A Nieto le ha faltado en este debate el brío de Márquez y la viveza teatral de García, va de retirada, pero aún así es capaz de sacar a Moreno de su habitual simpatía, al presidente siempre le han dolido las intervenciones de la parlamentaria algecireña.

Hay en este Parlamento grupos grandes y grupos pequeños, pero los portavoces de cada uno de los partidos de la oposición han tomado todas las medidas. Una y otra vez, Moreno enfrenta su gestión con la de los socialistas, que dejaron de gobernar en 2018, hace siete años. Mira hacia atrás, pero sus contrincantes tienen la vista puesta en 2026.