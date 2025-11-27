Los once anuncios del presidente andaluz en el Debate de la Comunidad

Imagen del salón de plenos del Parlamento durante el Debate del Estado de la Comunidad.

En las más de dos horas de intervención de Juanma Moreno en el Debate del Estado de la Comunidad, el presidente ha hecho once anuncios:

1.- Plan Estratégico sobre el modelo de organización territorial provincial y de estrategia de administración digital. Estará aprobado en las próximas semanas.

2.-Oferta Pública de Empleo en el SAS. Antes de finalizar 2025 se publicará la oferta de empleo de 10.289 plazas para el SAS

3.- Calendario de vacunación. El SAS va a iniciar la vacunación frente al rotavirus en lactantes, que es la causa más frecuente de gastroenteritis en la infancia.

4.-Protonterapia. Se van a iniciar las obras para incorporar la protonterapia en la sanidad pública de Andalucía. Es una tecnología de radioterapia de alta precisión especialmente indicada en tumores complejos y en pediatría. Se implantarán dos unidades, una en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla y otra en el Hospital Materno Infantil de Málaga, con una inversión de más de 33 millones de euros.

5.-Acto único para el cáncer de mama. Habrá un acto único en las pruebas diagnósticas para las mujeres que presenten imágenes con alta sospecha de malignidad en su mamografía de cribado. Así se evitarán varias visitas al hospital y se acelerará el diagnóstico. Las mujeres con BI-RADS 4-5 serán citadas para hacerles, en un mismo día, la mamografía diagnóstica, la ecografía y, si es necesario, la biopsia.

6.- Huérfanos por la violencia machista. Los huérfanos de víctimas por la violencia machista tendrán derecho a una prestación de 5.000 euros anuales hasta los 25 años.

7.-El pastoreo. Se va a establecer una bonificación de los aprovechamientos de pastos en los montes andaluces, lo que supondrá un ahorro de 1,5 millones de euros anuales para los ganaderos en el acceso a los pastos públicos.

8.- Autónomos. Una nueva línea de ayuda para autónomos de 35 millones de euros para impulsar la digitalización y, por tanto, su capacidad de competir en España y en el mundo.

9.-Vivienda. En el primer semestre de 2026 está previsto entregar más de 1.300 viviendas protegidas en Andalucía.

10.-Nuevos juzgados. En los próximos seis meses se van a iniciar las obras de la sede de Algeciras; también se pondrá la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz .

11.- Infraestructuras hídricas. Han finalizado 38 actuaciones de los decretos de sequía yantes de que finalice el primer semestre de 2026 está previsto acabar 35 obras más.