Ofensiva de Feijóo desde Málaga: "Sánchez tiene que irse por cómplice y por mentiroso"

Salió Alberto Núñez Feijóo ante un abarrotado pabellón de Carranque, con el sudor perlando las caras de los asistentes, más que dispuesto a arremangarse. Y no sólo la camisa blanca, que así llevaba hasta por debajo del codo mientras cientos de abanicos ondeaban en las gradas, sino contra el Gobierno central, bien conocedor de que tras una larga travesía al frente de la oposición, con subidas y bajadas, si hay un momento para "hacerlo bien" e impulsarse ese es ahora, cuando todos los dedos señalan, además de a Koldo García y José Luis Ábalos, al número tres del PSOE, Santos Cerdán. No es el calor, dijo el presidente de los populares nada más postrarse ante el atril, "lo que hay aquí es ilusión, es ganas de cambio, es honestidad, es España", lanzó antes de sacar toda la artillería. "Sánchez tiene que irse por cómplice y por mentiroso: lo sabía y miró para otro lado".

El primer paso para comenzar un "nuevo tiempo de decencia", ha anunciado, será que el presidente del Ejecutivo comparezca esta semana en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones. De no ocurrir de motu propio, ha añadido, forzarán una votación "retratando" a sus socios si no lo apoyan y actúan como "sus cómplices y encubridores". "Y si mantiene que no sabía nada, tiene que irse". Feijóo también ha pedido esta mañana de domingo su confianza a todos los españoles en este acto celebrado en Málaga, su principal granero de avales de todo el país para apoyar su reelección al frente del partido, y donde ha instado a abrir una nueva etapa para tumbar a un Gobierno que ha tildado de "indecente". Para ello ha sacado pecho de su experiencia como gestor, que se prolonga 30 años, a lo largo de los que, se ha congratulado, no ha tenido casos de corrupción "ni en mi Gobierno, ni en mi equipo". "Cuando se pilla a los socialistas metiendo la mano en la caja resulta que todos somos iguales. No, no, no. No da igual quien gobierna, creo en la política honesta".

"Sé gobernar, lo he hecho, sé lo que tengo que hacer, en el momento que lo tengo que hacer y con quién lo voy a hacer". El político gallego ha ahondado en la idea de que Sánchez y su equipo han "ensuciado" la política. "Estamos ante un Gobierno que degrada, que ensucia, que insulta la inteligencia de los españoles cada día". Pero para acabar con ello, para "avanzar", ha dicho que antes hay que "desinfectar". "Antes de reformar hay que derogar y antes de gobernar hay que echar a quienes lo han convertido todo en un vertedero. Vamos a limpiar", ha afirmado. De esta forma, Feijóo ha llamado al presidente del Gobierno a "no aplazar más lo inevitable" y convocar elecciones y ha rechazado "precipitarse", descartando una moción de censura, porque "esto no va de desahogarse un día para que siga Pedro Sánchez después, esto va de hacerlo bien para echarlo de verdad". Por lo que ha pedido "no caer en la trampa" a sus seguidores y confiar en una "estrategia sensata" porque "van a caer todos: el partido, Sánchez y su Gobierno".

El líder popular ha estado acompañado de la playa mayor del partido en estas latitudes, entre ellos, el presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien se ha acordado de su rival directa en la comunidad autónoma: la vicepresidenta del Gobierno y secretaria del PSOE-A, María Jesús Montero. De ella ha dicho que "supuestamente, por arriba y por abajo se repartían cosas, pero no se ha enterado de nada", así como que "puso la mano en el fuego y se ha achicharrado no una, sino las dos". Y ha señalado que ya se sabe "para qué quieren el dinero público" quienes "defienden lo público", para "robarlo a costa de los españoles, para hacer mordidas y para repartírselo entre diez o doce golfos". Ante esto, Moreno ha incidido en la idea de "no retroceder" en Andalucía, en alusión a las corruptelas protagonizadas por los socialistas. "No quiero no un paso atrás, no podemos volver a las viejas historias de corrupción que han desolado nuestra tierra".

En este contexto, el presidente andaluz ha confesado que pensaba "que la corrupción en Andalucía estaba afortunadamente desterrada desde enero de 2019", cuando su gobierno tomó posesión, pero ahora ha visto cómo el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, condenado por los ERE, "le pagaba un sueldo a la señora fontanera para que desde Andalucía investigara a los miembros del Consejo de gobierno" de la Junta. "Evidentemente, no han encontrado nada", ha añadido, a la par que lamentado que "las poquitas obras que se están haciendo" en Andalucía, como las del puente del Centenario de Sevilla, "van con mucho retraso y se estaban utilizando para las mordidas".

No obstante, Moreno no se ha quedado ahí y ha aludido a lo que ha sentido estos últimos días, cuando poco a poco los medios de comunicación han ido desvelando los hechos. "Me ha dado vergüenza escuchar cómo se repartían 50.000 o 60.000 euros o cómo se hablaba de las mujeres en esas conversaciones", ha destacado el líder popular, que se ha preguntado a sí mismo, igual que el resto de mandos que se han subido al atril en esta jornada, "hasta dónde hay que llegar para que este Gobierno se vaya a la oposición".