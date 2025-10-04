El número de radiólogos en Andalucía es el más bajo de España

El sistema público andaluz de salud dispone de la tasa más baja de radiólogos de España. Con un valor de 7,2 por cien mil habitantes, la proporción de especialistas en radiodiagnóstico es inferior a la media nacional (9,15) y la más escuálida de las comunidades autónomas. La Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) cree que el déficit de los sanitarios es una evidencia, un problema que “está en la calle”.

El dato no es nuevo, tampoco lo son las críticas de los afectados. Andalucía cuenta con pocos médicos en comparación al resto de España y la especialidad de radiólogos no es menos. El último informe de necesidad de facultativos publicado el año pasado por el Ministerio de Sanidad hace un análisis sobre este particular y arroja el resultado de que Andalucía está a la cola de España en especialistas radiólogos. Dolores Domínguez Pinos, miembro de la Junta Directiva de la Seram, asume como evidente algo de sobra sabido en la calle, en las paradas de los autobuses, en los pasillos de los centros de salud, en las barras de un bar... Es vox populi: “No dispongo de los datos exactos pero para nosotros es evidente que hay un déficit de radiólogos en las plantillas hospitalarias”, afirma Domínguez, quien avisa de una falta de recursos, en efecto, que “se agudiza cuando son necesarias las sustituciones, cuando llegan las vacaciones”.

La radióloga, que presta el servicio en un hospital de Málaga, recuerda algo también conocido: “Hay veranos en que una plantilla de varios médicos puede reducirse al número de una”. La bajada es significativa, el alcance de esta reducción es insondable.

El problema de la escasez en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), a pesar del progresivo incremento del gasto en cada presupuesto del Gobierno andaluz, es un hecho que provoca el desamparo. La doctora Domínguez, que insiste en recordar que no dispone de los datos exactos de las listas de espera en las pruebas diagnósticas, subraya que “los retrasos son cosas que expresan los pacientes en la consulta”, dice esta radióloga especializada en la realización de ecografías. “La desazón está en la calle”, afirma.

Ante la pregunta de si los retrasos detectados en las mamografías pueden estar sucediendo también en el resto de pruebas diagnósticas –cáncer de útero o cáncer de colon, principalmente–, Domínguez explica que, aun desconociendo los datos exactos, su percepción en el servicio hospitalario donde trabaja es que los retrasos en el conjunto de las pruebas diagnósticas suceden, pues es “algo que nos transmiten los compañeros” y “los pacientes que llegan a nuestro servicio”. Y a Domínguez le llegan casos de demoras de seis meses...

Los obstáculos de los radiólogos residentes

Esta miembro de la sociedad científica de radiólogos de España cree que los problemas complejos precisan de soluciones igual de complejas. Por ejemplo, para sumar más especialistas radiólogos en Andalucía harían falta plantillas más nutridas. Domínguez es tutora de médicos internos residentes en Málaga y avisa: “No tenemos capacidad de acoger a más residentes a causa de la escasez de las plantillas”.

Tampoco ayuda un factor imprevisto: la aparición de la Inteligencia Artificial ha generado cierta reticencia en las facultades de Medicina. Los radiólogos vocacionales desconfían de un futuro. “Es falso, es lo contrario”, afirma Domínguez.