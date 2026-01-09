El nuevo modelo de financiación: La Junta de Andalucía opta por la prudencia

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este jueves en el Palacio de San Telmo en la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Sevilla.

El Gobierno andaluz ha optado por la prudencia ante el acuerdo firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Oriol Junqueras (ERC) sobre la financiación singular de Cataluña pero que afecta a todo el sistema autonómico de reparto de los recursos del Estado. Sobre todo después de que el líder independentista haya deslizado a los periodistas que el acuerdo recoge más fondos para Andalucía que para Cataluña, en una operación similar a la que María Jesús Montero pudo en marcha con la condonación de la deuda autonómica, donde Andalucía era la comunidad más beneficiada.

A la espera de conocer hoy los detalles del reparto de los fondos del Estado, desde el Gobierno andaluz se ponía este jueves el foco en que el acuerdo firmado con Cataluña, y negociado con ERC en exclusiva, “rompe la igualdad entre las comunidades autónomas”. El presidente andaluz Juanma Moreno se pronunció sólo a través de su perfil oficial en las redes sociales, evitando cualquier otro tipo de declaración pública; prefirió optar por la prudencia. En las redes, Moreno aseguraba que “mal empieza” la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica “negociada unilateralmente con un inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios de España”.

Y sólo lanzaba una advertencia: “Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad”. Su postura llamaba la atención en comparación con la mostrada por otros presidentes del PP como Jorge Azcón (Aragón) o Fernández-Mañueco (Castilla y León), quien se mostró dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional.

Críticas a las formas

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Hacienda, Carolina España, tampoco entraba en el fondo del acuerdo con ERC: “No se puede permitir que los recursos que se van a distribuir entre todas las comunidades autónomas se negocien únicamente por dos actores, Sánchez y el líder de ERC”, aseguraba para censurar que Oriol Junqueras “ha sido recibido como un jefe de Estado”.

Carolina España se centraba en el papel de María Jesús Montero en la elaboración del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña y general para el resto de autonomías. Y destacaba que está basado, según ha explicado el propio Junqueras, en el principio de ordinalidad, un término técnico que Andalucía siempre ha rechazado. Según España, “la ordinalidad es más desigualdad para Andalucía y para todas las comunidades autónomas”, algo que “no querían el PSOE y Montero en 2018”, pero “ahora se lo van a conceder al independentismo”. Hay que tener en cuenta que ese principio supone que las comunidades que más recursos aportan al sistema de financiación autonómico recibirán más fondos en el reparto. Es decir, si una comunidad es la tercera en aportar, como sucede con Cataluña, será también la tercera en recibir esos recursos.

Page, el más duro del PSOE

Los principale referentes territoriales del PSOE guardaron silencio a la espera de que la vicepresidenta desvele los detalles del nuevo modelo. Excepto el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que alertó de que cruzar la línea roja de la igualdad entre comunidades autónomas sería “el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia”. García-Page argumentó que si se cobran más impuestos “al que más tiene y menos al que menos tiene, pero luego se distribuye por territorios, queda al revés: se queda más el que más tiene”, y sentenció que tendría que “volver a nacer para consentir eso”.