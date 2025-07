"No podemos disfrazar la falta de médicos dando sus competencias a otros colectivos"

Tras ocho meses al frente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el pediatra Alfonso Carmona analiza con claridad los retos más urgentes de la sanidad pública en Andalucía. Desde la falta de médicos, especialmente en zonas rurales, hasta los contratos precarios, el debilitamiento de la Atención Primaria y el impacto que todo esto tiene sobre los propios profesionales. También la interlocución con la Consejería, la formación MIR, el debate sobre las competencias de enfermería, el polémico Estatuto Marco y cómo reducir las listas de espera a través de una mayor eficiencia y desburocratización.

Pregunta.Ocho meses al frente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos. ¿Qué balance hace?

Respuesta.Estoy satisfecho en parte. Hemos conseguido establecer el primer contacto formal con la Consejería tras meses solicitándolo. Hace un mes tuvimos una reunión con la consejera y hace unos días con el Director General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, el Director de Estrategia de Vigilancia y Salud Laboral y también con el Director General de Personal del Servicio Andaluz de Salud. Creo que es un primer paso, aunque aún queda mucho por avanzar, pero abrir ese canal era fundamental.

P.¿Cuáles son los mayores desafíos que afronta la sanidad pública?

R.La falta de profesionales, sobre todo, médicos, es un problema gravísimo. Pero no sólo es una cuestión de números. Hay una sobrecarga brutal, una presión burocrática excesiva, contratos precarios... Todo eso está minando el sistema. Además, la Atención Primaria se ha ido debilitando cuando debería ser el eje central.

"Los contratos de un mes son un error; hacen falta acuerdos de 1 a 3 años"

P.¿Diría que la falta de médicos está comprometiendo la atención sanitaria, sobre todo, en zonas rurales?

R.Totalmente. En muchas zonas rurales es muy difícil encontrar médicos dispuestos a quedarse, y no se les ofrece estabilidad ni medios. Allí se trabaja en condiciones muy duras. Escasean las pruebas diagnósticas básicas y no tienen apoyo suficiente. Eso afecta a los pacientes, pero también a los propios médicos.

P.¿Qué consecuencias tiene esta situación para los propios médicos?

R.Están solos, sin compañeros con quienes contrastar casos, sin descansos reales. Esto genera una carga emocional altísima y un agotamiento profesional que se acumula. En algunos casos, incluso problemas de salud mental. Un médico quemado no puede ofrecer una buena atención.

P.¿Es posible fortalecer la Atención Primaria?

R.Por supuesto. Pero hace falta voluntad política y planificación. Necesitamos contratos estables, incentivos para zonas complicadas, y sobre todo, desburocratizar la labor médica. Si liberamos al médico de tareas administrativas, puede dedicar más tiempo al paciente.

"Sin una Atención Primaria fuerte, no hay sistema sanitario que se sostenga"

P.¿Es sostenible un sistema de salud pública sin una Atención Primaria fuerte?

R.No. Es el primer filtro, la base del sistema. Si funciona bien, se reduce la presión en urgencias y hospitales. Con una buena Atención Primaria, se resuelven el 80 ó 90% de los problemas de salud sin necesidad de derivar. Es más eficiente, más humano y más barato.

P.¿Llega a haber contratos de días o semanas?

R.Diría que, afortunadamente, cada vez menos. Pero los contratos de un mes siguen siendo muy habituales, y eso no tiene sentido. Necesitamos contratos de uno, dos o tres años, que permitan cierta estabilidad y arraigo, especialmente en esas zonas rurales donde más falta hacen.

P.El sistema ha optado por dar más competencias a las enfermeras. ¿Qué opinión le merece al portavoz de los médicos andaluces que puedan prescribir fármacos o pasar consulta?

R.No estamos en contra de que la enfermería avance y tenga reconocimiento. Pero no pueden asumir funciones médicas sin formación específica. Prescribir medicamentos o hacer consultas médicas no es lo mismo que una consulta de acogida. Hay que dejar claro quién hace qué.

P.¿Dónde estaría el equilibrio?

R.En un trabajo complementario. Médicos y enfermeras forman parte de un equipo, pero con competencias distintas. Lo importante es que las funciones estén bien definidas y que se respete el papel de cada profesional. No podemos disfrazar la falta de médicos dándole sus competencias a otros sectores.

P.El problema de las listas de espera es un mal endémico. ¿Cómo podría solucionarse?

R.Primero, desburocratizando al médico. Segundo, midiendo la carga real de trabajo por zonas y ofreciendo incentivos a quien supere la media. Y, tercero, utilizando herramientas como la inteligencia artificial para analizar datos y distribuir recursos humanos de forma más eficiente.

P.Otra batalla en la que está inmerso el colectivo médico es contra el Gobierno por el proyecto del Estatuto Marco...

R.El Estatuto Marco ha logrado hacer historia y unir a los médicos, aunque sea frente a él, lo que demuestra su alcance. Es un proyecto que necesita revisión para que recoja las singularidades de los médicos, cuya labor no se puede equiparar a otras profesiones. Ya se ha conseguido un primer cambio, ya que el texto inicial era un desastre con una excesiva injerencia en la vida privada, restringiendo a los médicos nuevas la práctica en la privada. Eso era un disparate.

P.¿Se hace lo suficiente para fomentar y proteger la actividad investigadora?

R.No. En Andalucía estamos muy lejos de fomentar una investigación médica estable y de calidad. Faltan recursos, tiempo protegido y reconocimiento. Muchos médicos jóvenes abandonan sus proyectos por falta de apoyo. La investigación es clave para mejorar el sistema, pero no se le da el valor que merece.

P.¿Es necesario repensar la formación médica?

R.Sin duda. El modelo MIR está agotado si no se valora adecuadamente a los tutores. Hay que reducir los grupos, asegurar una formación práctica de calidad y reconocer la labor de quienes enseñan. En la Atención Primaria, la situación es aún más delicada. Faltan tutores, faltan médicos y falta ilusión.