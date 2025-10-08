Moreno y Montero ya tienen rival para la Junta: el comunista Ernesto Alba

Es de la “Chusma Selecta” y no sólo por afición al carnaval y su respeto a Juan Carlos Aragón sino porque pertenece a la clase trabajadora, con un padre, Antonio Alba, que es un referente en Izquierda Unida, y una madre fajada en la lucha vecinal. El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) desde 2017, es la apuesta de Izquierda Unida para la candidatura a la Junta de Andalucía y en quien han depositado todas las esperanzas para lograr una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE. Eso a pesar de lo que quiere (una parte) de Podemos.

Nacido en la localidad gaditana de Conil hace 42 años tiene todos los mimbres para ser el líder que la izquierda está buscando. De familia humilde del Barrio de los Pescadores, conoce a todo su pueblo no sólo por su trayectoria política sino porque se pasó muchos veranos trabajando en los bares para pagarse los estudios en Sevilla. En la Universidad Pablo de Olavide estudió Trabajo Social, una vez que comprendió que el Derecho, su primera opción académica, no era para él.

Su papel como candidato

Fue concejal de Servicios Sociales, Mayor, Salud y Participación Ciudadana en su pueblo, un cargo que abandonó para irse a Madrid con Alberto Garzón. En su dirección federal fue el responsable de Relaciones Políticas y Acción Institucional de Izquierda Unida. De ahí pasó a la secretaría general del Partido Comunista y ahora sus propios compañeros son los que lo han empujado a dar el paso. Algunos de los llamados a ser sus socios lo miran con recelo, no porque no valga para trabajar, sino porque no lo ven como candidato a la Junta. ¿Es suficientemente atractivo para los votantes? Es la pregunta.

Y es cierto que a muchos de los que han trabajado con él les cuesta trabajo situarlo en un debate electoral en televisión, pero no tienen dudas de su autenticidad. “No es que venga de abajo, es que no se despega de abajo”, dice un miembro de la dirección de IU con quien ha pasado muchas horas de carretera. Cuando terminó la carrera trabajó con los inmigrantes en la Cruz Roja de Algeciras, una experiencia que dicen que le marcó.

Un veterano de IU como José Antonio Castro destaca su capacidad política. Ernesto Alba lleva años trabajando en la estrategia y la planificación, “fue el primer político en poner en marcha unos presupuestos participativos, en Conil, y fueron un éxito”, asegura. Quien fue su alcalde, Juan Bermúdez, cree que lo que lo define es su “compromiso social y su defensa de la igualdad, la justicia social y los servicios públicos que nos igualan a todos”.

Clave estratégica

En Izquierda Unida llevan meses trabajando esta candidatura; el actual coordinador regional, Toni Valero, no quería volver a presentarse a las andaluzas y la actual portavoz en el Parlamento andaluz, Inma Nieto, ya ha cumplido su mandato. Entienden que la designación de Ernesto Alba es un as en la manga, no sólo porque ya han marcado el paso al resto de fuerzas de la coalición, sino porque Alba lleva años negociando todos los detalles de los acuerdos que se han firmado en estos años.

Su perfil social y siempre en las mismas posiciones ideológicas consideran que es “una ventaja para la izquierda”. Sobre todo mirando a las encuestas. La situación interna del PSOE y el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez, además de las dificultades de María Jesús Montero es una oportunidad para Por Andalucía. O así lo ven ahora.

El candidato a la Junta, “¿por qué no vicepresidente andaluz?” se pregunta un dirigente consultado por este diario, es una “persona divertida, sencilla y muy trabajadora”, que tiene una capacidad que le reconocen hasta sus más duros rivales políticos, “empatiza con la gente”. Es una persona de barrio, barrio que ahora hace su vida en Málaga con su hijo que, por cierto, se llama Marcos en homenaje a Marcos Ana.

Claro que su tarea como candidato todavía no ha empezado. Ya ayer tenía el primer aviso. Sumar, en presencia de la coordinadora general, Lara Hernández, reunía a su Ejecutiva andaluza y Esperanza Gómez avisaba: “Le deseamos suerte en su andadura y luego ya iremos viendo cómo se acaba de trenzar todo un acuerdo que se hace cada día en el Parlamento”.