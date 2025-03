Montero lamenta que "mujeres que no tienen más que su testimonio" se tengan que "enfrenar a gigantes"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este domingo en Málaga en su crítica a la sentencia que absuelve al futbolista Dani Alves por una agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona y que ayer calificó de "vergüenza". En su intervención durante la inauguración del congreso provincial del PSOE malagueño, Montero ha llamado a "combatir el machismo", cuya principal expresión ha dicho que sigue siendo la violencia de género.

"Hay que denunciar que hace falta mucha conciencia respecto a lo que significa la agresión a las mujeres, para que no tengamos que ver sentencias como la que vimos esta semana", ha señalado en referencia a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Aunque sin hacer mención expresa a Alves, Montero ha lamentado los casos en las que "mujeres que no tienen más que su testimonio se tienen que enfrentar a grandes gigantes, a gente poderosa que pone sus activos al servicio de su defensa".

Así lo ha dicho al defender que "la igualdad no es un eslogan", ni tampoco "un día en que todos nos pongamos la camiseta violeta". "La igualdad es una actitud ante una injusticia histórica que se ha producido en las sociedades y que era que la mitad de la población no tenía derecho a estar ni a participar", ha afirmado, celebrando que se haya conseguido, por ejemplo, tener gobiernos paritarios y "arrastar a la derecha para que al menos por estética" lo hagan.

No obstante, Montero ha asegurado que las mujeres "no nos conformamos con estar, porque no se trata de estar, se trata de mandar, de influir, de tomar las riendas de las decisiones que permiten cambiar el curso de la historia".

Todo ello después del aluvión de críticas recibidas por sus palabras de ayer en Jaén, donde la líder de los socialistas andaluces consideró "una vergüenza" que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos". "No estás sola, estamos contigo", aseguró Montero.

Uno de los primeros en afear las palabras de Montero ha sido el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que este domingo ha tachado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda de "analfabeta" por sus declaraciones sobre la sentencia. "Estas declaraciones son propias de una analfabeta. El problema para todos nosotros es que esta señora es vicepresidenta del gobierno", ha escrito Albiol en una publicación en X recogida por Europa Press.

Albiol ha reprochado que la comunicación verbal de Montero hablando de la sentencia en su intervención en el 16 Congreso Provincial del PSOE de Jaén es propia de una persona, textualmente, profundamente soberbia: "La mezcla de ignorancia, poder y soberbia es explosiva".