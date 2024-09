El Gobierno reprocha a Andalucía la baja ejecución de los fondos europeos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido a la Junta de Andalucía coherencia fiscal, ya que no se pueden separar los gastos de los ingresos y por un lado bajar los impuestos y por otro decir que no puede pagar los servicios esenciales por la infrafinanciación del Estado, por lo que ha apostillado: "No se puede soplar y sorber a la vez".

En una conferencia pronunciada en Sevilla,, el ministro ha defendido anteponer los intereses de los ciudadanos al debate político y, por tanto, "no poner piedras en el camino" a la hora de financiar los servicios sociales que son competencia de las autonomías.

De esta forma Carlos Cuerpo se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien dijo este miércoles que su gobierno ha llegado "al tope de sus capacidades financieras" en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales, y a su vez la consejera de Hacienda, Carolina España, avanzó que estudian más rebajas fiscales para los presupuestos de 2025.

Según el ministro, las comunidades tienen que tener una visión de lo que gastan y lo que ingresan y, por tanto, no pueden "no cumplir sus gastos con los ingresos del Estado y, por otra parte, donde tienen las competencias e ingresos renunciar a ello".

En este sentido, ha precisado que en el debate político del sistema de financiación autonómica se puede contemplar si el porcentaje de financiación del Estado o de las comunidades autónomas es mayor o menor, pero "no se puede dejar de financiar" los gastos de los servicios esenciales, ha incidido.

Además, ha alegado que la corresponsabilidad fiscal atañe no solo al Estado, que ha bajado veinte puntos la deuda y rebajará el déficit público al tres por ciento del PIB a finales de este año, sino también deben contribuir las comunidades, las corporaciones locales y la Seguridad Social.

Igualmente, ha defendido la responsabilidad en la gestión y la eficiencia "más allá de la discusión política" sobre el modelo de financiación.

En el mismo sentido, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, Juan Espadas, ha dicho este viernes que "se coge antes a un mentiroso que a un cojo" para censurar que el presidente, Juanma Moreno, plantee nuevas rebajas de impuestos al mismo tiempo que dice el Gobierno había llegado "al tope financiero en sanidad, educación y servicios sociales".

Ejecución Next Generation del 48%

En cuanto a la gestión, Carlos Cuerpo ha expuesto que en Andalucía el grado de ejecución de los fondos comunitarios postpandemia Next Generation es inferior a unos diez puntos sobre la media de España, del 58% frente al 48 ó 4 % en la comunidad andaluza.

Ha destacado que Andalucía ha recibido ya de estos fondos un total de 6.900 millones, de los que 40 por ciento son convocatorias o licitaciones del Estado y el resto se le ha asignado en conferencias sectoriales.

Por tanto, ha afirmado que los fondos de este plan "están llegando a Andalucía y también a nivel local" y, de hecho, ha señalado que "ya se puede poner nombre a los proyectos de inversión en infraestructuras" financiados con los Next Generation.

En este sentido el ámbito andaluz se ha referido a los 265 millones en infraestructuras ferroviarias: 35 millones en puertos, 100 millones para carreteras, 245 millones en agua y para lucha contra la sequía y más de 1.000 millones mediante los PERTE.

El ministro ha destacado que estos fondos son un motor de crecimiento y un caso de éxito para España y ha asegurado que, sin ellos, no se puede entender del robusto crecimiento de España y de Andalucía.

Por tanto, ha sostenido que es una "discusión ficticia" intentar separar la situación económica de España de la andaluza, en alusión a que la Junta presume del "milagro económico andaluz", ya que "cuanto mejor le vaya a la economía andaluza mejor para la española y viceversa".

Al hilo de esta cuestión, ha apostado por poner un punto de "respeto y colaboración institucional" y ha insistido en que el impacto de los fondos de recuperación en Andalucía es fundamental para su buena evolución económica.