El ministerio de Vivienda pide retirar 21.872 pisos turísticos de las plataformas, con Málaga y Sevilla a la cabeza

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a las plataformas a distancia la existencia en Andalucía de 21.872 viviendas turísticas y temporales ilegales, sobre todo en Málaga y Sevilla, y les ha pedido que retiren sus anuncios. Andalucía es la comunidad autónoma que contabiliza el mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (21.872) y se concentran en Marbella (2.993), Sevilla (2.659) y Málaga (1.845) .

Es especialmente llamativo el caso de la provincia malagueña, que incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas, entre ellos Fuengirola (719), Benalmádena (1.003); Mijas (6649; Estepona (505) y Torremolinos (617). En toda España el número se eleva a 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales, según ha indicado el departamento que dirige Isabel Rodríguez, que ha informado de que se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos.

Una vez notificados por el Ministerio, las distintas plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez, según ha subrayado el Ministerio en un comunicado.Tras Andalucía figuran la Comunidad Valenciana (14.387), Canarias (13.726), Cataluña (13.350) o Madrid (5.893).

Por municipios, Madrid es el que cuenta con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344; y le sigue Barcelona (con 5.005 denegadas), según los datos facilitados por el Ministerio. A continuación se sitúan Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942).

De las 412.253 solicitudes de registro, 320.620 (78 %) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22 %) son de alquiler de temporada.El Ministerio destaca la "anomalía" de la Comunidad de Madrid, donde el 83 % de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada (21.978). Desde el pasado mes de julio, es obligatorio un código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para poder comercializar en las plataformas los alquileres de corta duración.