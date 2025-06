El Ministerio de Óscar Puente rectifica y pagará las bonificaciones para el transporte en Andalucía

Fin a una polémica política que lleva coleando desde el 16 de abril. El Ministerio deTransportes ha informado este lunes que abonará las ayudas al transporte público a la Junta de Andalucía y a otros 21 ayuntamientos andaluces que lo han solicitado, incluyendo las ocho capitales de provincia. Así lo recoge la resolución de admisión de las solicitudes que ha hecho público el departamento que dirige Óscar Puente.

Esto se traduce en la gratuidad para la población infantil hasta los 14 años, la reducción de un 50% del precio de los abonos joven y títulos multiviaje joven y la rebaja de, al menos el 40% para el resto de la población siempre que se trate de abonos y títulos multiviaje en los transportes públicos colectivos que gestionan las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En este caso, el ministerio financiará un 20% de los descuentos siempre y cuando las entidades locales o comunidades autónomas competentes se comprometan a financiar con sus propios presupuestos una rebaja mínima de un 20%. Quedan excluidos de este esquema de descuentos los billetes sencillos, los de ida y vuelta y los títulos turísticos.

Esta bonificación empezará a aplicarse a partir del 1 de julio y cierra una polémica que se inició cuando la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, anunció esta bonificación pero no dijo claramente que estaba financiada por el Gobierno central. Unas palabras que provocaron una auténtica tormenta política que llevó al Director General de Transportes del Estado a enviar una carta a la Junta informando de que no se concederían estas ayudas. Desde el Gobierno andaluz se mostró la indignación en lo que consideraban un agravio para los niños andaluces que no iban a poder usar el transporte público gratis como el resto de los españoles.

La Consejería de Fomento esperaba una resolución al respecto desde el Ministerio de Transportes que ha llegado con una solución positiva al conflicto. Incluye, eso sí, dos requisitos imprescindibles para poder acceder a ellas. Los municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 que superen determinados umbrales de contaminación deberán contar con una Zona de Bajas Emisiones ya implantada antes de finalizar 2025, y además las administraciones deberán comunicar que los descuentos implantados tienen financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Los beneficiarios

En total, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado la lista de las 141 entidades locales, supramunicipales y comunidades autónomas a las que se ha admitido provisionalmente la solicitud para obtener las ayudas directas al transporte público para el segundo semestre de 2025. En concreto, se ha admitido a trámite la solicitud de 13 Comunidades Autónomas y 128 municipios, diputaciones, ciudades autónomas y mancomunidades para acceder al paquete de 355 millones de euros habilitado por el Gobierno para financiar la gratuidad del transporte público a menores de 15 años, las rebajas de los abonos y títulos multiviaje para viajeros habituales. De los 355 millones de euros activados, 235 millones de euros se destinarán a las comunidades autónomas y 120 millones de euros a las entidades locales.

Estas ayudas están reguladas en el capítulo I del título II del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, y de seguridad social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, tienen por objeto conceder apoyo financiero a las comunidades autónomas, entidades locales y entes locales supramunicipales que presten servicios de transporte colectivo terrestre, urbano o interurbano.

Los ayuntamientos de Andalucía que recibirán estas ayudas son los siguientes: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Algeciras, Chiclana de la Frontera, Fuengirola, Jerez de la Frontera, Linares, Marbella, Osuna, Puente Genil, Rincón de la Victoria, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Torremolinos.