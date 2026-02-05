La mejoría del tiempo va devolviendo a Andalucía a la normalidad

La situación de emergencia persiste en Andalucía a pesar de la mejoría del tiempo y de que los expertos de la Aemet informan que lo peor ya ha pasado en lo que se refiere a las lluvias. El Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía decidió anoche mantener activo este plan en la situación operativa 2, es decir, con todos los operativos desplegados y en alerta por las incidencias que se puedan producir, sobre todo desprendimientos y venida de aguas en cauces y arroyos.

Pero la mayoría de los niños vuelven a las clases de manera presencial con normalidad en todas las capitales de provincia excepto en Jaén y Almería donde no abrirá ningún colegio, y en todas las provincias excepto en determinadas comarcas que mantienen alertas por lluvia, viento o acumulación de agua. Esto significa que la situación es distinta en cada provincia, y eso al margen de que haya incidencias puntuales por inundaciones, desalojos o cortes de carretera lo que obligaría a la suspensión de las clases en un colegio determinado.

En detalle

Por eso la comunicación se hizo directamente a las familias y a los profesores a través de la plataforma iPasen, resolviendo los casos concretos. En términos generales, se han suspendido las clases en todos los municipios de Jaén y Almería, mientras que en Huelva no hay ninguna incidencia y toda la provincia vuelve a las aulas. En Sevilla hay colegio en toda la provincia excepto en la Campiña y Sierra Sur, Lora, Carmona, Torre del Águila y el Palmar de Troya. En esta provincia el riesgo es por viento.

En Málaga, no hay colegio en Ronda por riesgo de viento y lluvia, y también porque las carreteras están muy afectadas y bloquean el transporte escolar. En las comarcas de Sol y Guadalhorce tampoco por riesgo por lluvias torrenciales y viento alto.

En Cádiz también han vuelto al colegio en toda la provincia salvo en la Sierra, sobre todo en la comarca de Grazalema y en el Campo de Gibraltar, además de las zonas rurales que habían sido desalojadas en Jerez.

En Córdoba las restricciones se ciñen a la zona de la Subbética y la campiña, mientras que en Granada no hay colegio en determinados municipios de en la cuenca del Genil y en la comarca de Guadix y Baza.

La vuelta a las aulas supone el inicio del retorno a la normalidad ya que también afecta a las universidades, que siguen el mismo criterio que el Comité Asesor del Plan de Emergencias. Asimismo, hoy vuelven a abrir los centros de día de los mayores, los de discapacitados, los de atención temprana y los de participación activa.

No obstante, la recomendación de las autoridades es que sigan suspendidas las actividades al aire libre tanto en los colegios como en los diferentes ámbitos de los municipios.

Y, ahora.. el viento

El mapa de alertas de Andalucía ha bajado para la jornada de hoy y no hay ninguna zona en rojo si bien las principales alertas se centran en los avisos por viento aunque las lluvias persistirán aunque con mucha menor intensidad. “La situación sigue teniendo enormes complejidades en zonas concretas”, explicaba ayer por la noche el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias tras la última reunión del día del Comité Asesor del Plan de Emergencias. Se esperan, por ejemplo, vientos superiores a los 90 kilómetros por hora en Almería. Un factor que añade riesgo por la delicada situación en la que se encuentra la tierra, “con una mínima lluvia se caen taludes, laderas o piedra, el factor riesgo existe”, insistía el consejero Antonio Sanz.

Incidencias

Uno de los principales puntos negros de la jornada ha sido Grazalema donde ayer cayeron 423 litros que anegaron las casas, el pueblo entero y provocó varios cortes de carretera. Los momentos más angustiosos se produjeron por el riesgo de rotura de una presa pequeña en la zona. Una situación que se salvó garantizando la seguridad.

Sólo durante el miércoles se produjeron 1.069 incidencias en toda Andalucía, que suman 6.430 desde el pasado 27 de enero cuando se inició el tren de borrascas que luego ha pasado a denominarse río de borrascas. El sábado puede que llegue otra pero será de menor intensidad.

Responsabilidad

El principal mensaje de los responsables públicos andaluces es que se debe mantener la responsabilidad y la prudencia porque sigue existiendo un riesgo cierto. “Seguimos vigilantes y haciendo un llamamiento a la responsabilidad en las zonas cercanas a los cauces, arroyos y ríos”, decía Antonio Sanz.

La prueba de ello es que se ha desalojado a 3.500 andaluces de sus casas y no está claro todavía cuántas personas podrán ir volviendo a sus domicilios. Es más, la vigilancia de las carreteras, sobre todo de las de sierra, podría provocar nuevos desalojos o cortes de las vías.

La vigilancia de la Junta se extiende también a los cauces de los ríos y a la situación de los embalses andaluces que llevan varias jornadas soltando agua, lo que ha permitido afrontar la situación del miércoles con un cierto margen. El único daño personal que se había producido era la herida de una mujer en Ubrique tras la caída de una piedra en su casa.