Estos hoteles andaluces admiten mascotas para que te pegues unas vacaciones de lo más animal

Viajar con animales no siempre es lo adecuado aunque, en ocasiones, no hay más remedio. Llevarnos con nosotros a nuestros amigos peludos es posible gracias a que algunos lugares de hospedaje. En este especial vamos a hablaros de siete hoteles andaluces que admiten mascotas, para que puedas tomarte unas buenas vacaciones y no prescindas de tu perro para ir a la playa, por ejemplo. Porque él también tiene derecho a divertirse y a desconectar.

Don Carlos Resort & Spa, Elviria, Marbella

A solo diez minutos en coche desde el centro de Marbella se encuentra el Don Carlos Resort & Spa, en primera línea de playa. Ofrece todos los servicios de un complejo de lujo de cinco estrellas con dos alternativas de alojamiento: hotel y las Deluxe Villas. El complejo, además, está rodeado de 40.000 m² de jardines y dispone de club de playa privado con servicios VIP, espacio wellness, campo de gol y tenis, etc.

Hotel Gravina51, Sevilla

Un hotel de cuatro estrellas situado dentro de una casa palacio sevillana de principios del siglo pasado, en pleno casco histórico de la capital hispalense, a un paso de los monumentos más destacados de la ciudad como la Catedral, la Giralda o el barrio de Santa Cruz. Lo mejor de este hotel es esa combinación entre tradición y modernidad en el que prolifera la utilización de materiales nobles como el mármol o el barro cocido. Todo lo que necesitas para tu estancia y acomodo con wifi gratuito, servicio de bar y room service, reserva de actividades en Sevilla, etc.

Alegría Costa Ballena AquaFun, Rota, Cádiz

Si te quieres pegar un fin de semana por todo lo alto en Rota sin tener que desprenderte de tu fiel amigo, tu destino puede ser el hotel de cuatro estrellas Alegría AquaFun, a solo un kilómetro de la playa de Costa Ballena y con piscina al aire libre. Las habitaciones cuentan con balcón privado, el lugar perfecto para que tu perro descanse de una dura jornada de juegos, rebozado en la arena de la costa gaditana.

ICON Malabar, Málaga

Si lo que prefieres es la Costa del Sol, ve a ICON Malabar en Málaga. Un cuatro estrellas situado muy cerca de algunos de los más importantes puntos turísticos de la ciudad (a 200 metros del mercado de Atarazanas, a 500 metros de la catedral y a 600 metros del parque de la ciudad). A 10 minutos tienes el Museo de Málaga y el Picasso. Sin duda, un alojamiento clave de la ciudad malagueña si quieres viajar la ciudad sin dejar a tu amigo canino en casa.

Playacálida Spa Hotel, Almuñécar, Granada

La verdad es que con este nombre apetece ir, ¿verdad? Un resort cuatro estrellas de estilo arabesco en primera línea de playa, con piscina infinita con vistas al mar, piscina con forma de río, con toboganes y un jacuzzi cubierto, terraza con gran solárium con palmeras y hamacas, restaurantes de distintas especialidades… Asimismo, dispone de habitaciones muy amplias y luminosas, gimnasio, actividades deportivas y lúdicas y una zona de balneario con circuito termal.

Playacapricho Hotel, Roquetas de Mar, Almería

Un hotel cuatro estrellas exuberante, con siete pisos de altura, y cuya entrada está presidida por una higuera tropical y potos colgantes. Un hotel perfectamente equipado para tu estancia en Roquetas de Mar y en el que, claro, admiten mascotas: piscina exterior, restaurante, bar, pub, servicio de peluquería, guardería, sala de juegos e infantil…

Garden Playanatural Hotel & Spa

Nos dirigimos ahora a Huelva, a la localidad de El Rompido, donde se encuentran algunas de las playas más salvajes de toda la Costa de la Luz. Un hotel cuatro estrellas todo incluido que admite mascotas y cuenta con todo lo necesario para la comodidad en tu estancia junto a la playa de La Flecha. Las habitaciones en las que puedes convivir con tu mascota tiene precios y descuentos especiales.

NH Collection Sevilla

Y terminamos en el NH Collection Sevilla, situado en la Avenida Diego Martínez Barrios, a dos paradas de metro o 15 minutos andando desde el casco histórico. Está muy cerca de las grandes zonas comerciales de Sevilla, el Centro Comercial Nervión Plaza, y ofrece habitaciones elegantes y un restaurante especializado en cocina mediterránea, además de piscina al aire libre.