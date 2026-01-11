María Jesús Montero sirve café para todos, solo sin azúcar para Junqueras

Quizás el modelo de financiación autonómica se explique mejor al revés, comenzando por su resultado: Andalucía recibirá más fondos que Cataluña cada año, y Oriol Junqueras, el líder de ERC, podrá alardear que ha conseguido que su comunidad ocupe el tercer puesto en volumen de recursos cuando, hasta ahora, rondaba el octavo. Hay café para todos -Manuel Clavero es eterno-, aunque Junqueras se pidió uno solo sin azúcar en el encuentro bilateral que le regaló Pedro Sánchez el jueves pasado en Moncloa. "Todos ganan", aseguró el republicano a la salida del encuentro, no más de tres grados centígrados y en el aparcamiento del complejo del Gobierno.

La clave de este café está en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el equipo técnico de la calle de madrileña de Alcalá, quienes de verdad conocen las cuentas del país, y en su condición de candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas, un doblete que ha sido, especialmente, mirado desde Cataluña, donde ERC hace tiempo que tenía marcada a quien también es vicepresidenta. No la quería, la prensa catalana la mira de reojo, pero Salvador Illa la respeta.

Junqueras se da un baño helado de realidad, su concierto fiscal de llave en mano, la que pactó con Illa, tendrá que esperar. Se lleva, al menos, una ordinalidad que no es de ley, sino consecuencia del resultado de la aplicación del modelo, son los genios de la calle de Alcalá. Sólo le ocurre eso a Cataluña, ni Madrid ni Baleares tienen asegurados su puesto número uno y número dos. Es más, seguro que no lo serán, a pesar de que Marga Prohens, la presidenta popular de las islas, lo solicitó en Barcelona ante lo más granado de su burguesía liberal.

Una de las personas cercanas a la ministra lo explica así: "Lo que no puede ser es las dos cosas a la vez, no puede ser un anuncio electoralista a la vez que una traición a Andalucía". El anuncio de María Jesús Montero, en efecto, lleva una cifra, 4.846 millones de euros más para la administración andaluza en el año 2027, el primero de los cinco en los que el nuevo modelo debería estar vigente. No obstante, Andalucía seguirá por debajo de la media en financiación por habitante, las diferencias serán menores, pero nuestra posición relativa no va a saltar hacia arriba.

Andalucía tiene 600.000 habitantes más que Cataluña y recibirá con respecto al modelo anterior 146 millones de euros más. Por eso, pero fuera del sistema, el Gobierno central sí aumentará el Fondo de Compensación Interterritorial para que Andalucía pase de cobrar 160 millones de euros al año a 900 millones de este mecanismo recogido en la Constitución.

El nuevo sistema no contempla ni la singularidad fiscal catalana ni el cupo ni la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, pero eso no significa que esos compromisos hayan sido rechazados, sino aparcados, y todo indica que no será Montero la que negocie, si hay que negociar, sino su relevo.

Montero dejará el Ministerio de Hacienda en los próximos meses, en cuanto Juanma Moreno disuelva el Parlamento y convoque las elecciones. Y eso puede ocurrir a partir del mes de febrero. Montero, incluso con una inusitada rapidez en la administración, tiene que hablar de su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles, negociar de modo bilateral con cada una de las comunidades, redactar el proyecto de ley y presentarlo ante el Congreso.

Como pronto, esto ocurrirá en junio, y es posible que sea el secretario de Estado de Hacienda, Jesús García Catalán, quien tenga que mostrar al nuevo ministro cuáles son las tripas de ese modelo. No obstante, el secretario de Estado garantiza la continuidad del proyecto, y tampoco está escrito que él no vaya a ser el sustituto en Hacienda. Sánchez lloró hace un año en Granada la pérdida de Montero, en los próximos meses deberá sustituirla.

El vaciamiento de Gobierno central

El actual modelo de financiación, también pactado con ERC, pero en 2009 y por el Gobierno de Zapatero, ha sido muy negativo para Valencia, Murcia y Andalucía, porque ha ido agravando las diferencias de los recursos que reciben las comunidades. De este modo, Cantabria, la más beneficiada, ha ingresado 1.500 euros más por habitante que la peor financiada, casi un 33% de brecha, que el modelo de María Jesús Montero corrige de modo sustancial. Tanto, que de esos 1.500 euros se pasaría a unos 450 euros.

¿Cómo? Básicamente, lo que hace el Gobierno central es lo que ha venido haciendo desde que se pactaron los modelos de financiación, descapitalizarse, entregar un trozo mayor de la tarta de los impuestos a las comunidades autónomas para que financien sus servicios públicos. Si ahora traspasa el 50% del IRPF y del IVA a cada comunidad, el próximo año serán el 55% y el 56,5%, respectivamente. En el caso de las comunidades con menor renta, como Andalucía, cuanto más capacidad tenga el Gobierno central para redistribuir, mejor. Siempre ha sido Cataluña la que ha tirado a los respectivos gobiernos de más porcentajes. Desde Felipe González a José Luis Rodríguez Zapatero, incluido José María Aznar.

La María Jesús Montero candidata salva la cara con un modelo que no es pernicioso para Andalucía, hasta lleva su acento con un más que exótico fondo contra el cambio climático que se concentra en las comunidades con costas en el Mediterráneo o que tiene en cuenta el número de parados sin cobertura, pero que viene marcado por la alianza que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene con ERC y con Junts. Los de Carles Puigdemont aún no han decidido si votarán a favor, la propuesta está tan en el aire como los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Para su contrincante, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, toda propuesta que lleve un origen en Cataluña es un regalo, aunque durante la campaña Montero le preguntará por qué rechaza una quita de 18.791 millones de euros de la deuda andaluza y un modelo que le entrega 4.846 millones de euros en financiación, que es algo más de la cifra que él venía pidiendo.