María Jesús Montero se pronuncia: "Me siento profundamente traicionada, dolida e indignada"

La cita ha sido en Écija (Sevilla), donde la secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta del Gobierno ha inaugurado este domingo una Casa del Pueblo, "en este momento es importante que se sepa que estamos comprometidos con un proyecto que defiende a la mayoría social", ha dicho en sus palabras ante los medios. Serena, aunque sonriendo menos de lo que lo hace habitualmente, María Jesús Montero se ha pronunciado públicamente por primera vez tras el escándalo del informe de la UCO y los audios conocidos que implican a Santos Cerdán en la trama corrupta de Koldo y Ábalos. Y ha defendido la tesis que abanderará el Gobierno en las próximas semanas: lo que se ha sabido es "repugnante" pero es imposible garantizar que todo el mundo va a tener una conducta intachable, por lo que lo importante es la "contundente reacción" y a las "pocas horas".

"Me siento profundamente traicionada, dolida e indignada", ha repetido en varias ocasiones para defender el trabajo que hacen "miles de alcaldes concejales y concejalas, militantes y ministros para defender a la mayoría social y ocuparse de la sanidad, la educación, la dependencia y el empleo de los jóvenes". Y, siguiendo la hoja de ruta que está desplegando la oficialidad del PSOE, Montero ha señalado "la corrupción" que rodea al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Nosotros hemos pedido perdón a la ciudadanía, lo ha hecho el presidente en primera persona. No podemos garantizar ni en ninguna organización ni institución la corrupción cero porque hay personas que engañan, traicionan y desprestigian las siglas a las que pertenecen. Pero sí podemos garantizar que, ante cualquier indicio de corrupción, los apartamos inmediatamente y exigimos la responsabilidad que corresponda". "Todos conjurados con tolerancia cero cuando aparecen indicios de casos de corrupción, se mide la calidad democrática del partido por cómo se reacciona".

María Jesús Montero ha afirmado que su intención no es "y tú más" pero "pedimos responsabilidad a Moreno Bonilla para que dé explicaciones del alcalde de Estepona, inmerso ya no solamente en una imputación sino que va camino del banquillo; la alcaldesa de Marbella, cuyo patrimonio supuestamente viene del narcotráfico y, por supuesto, del escándalo de corrupción más importante de Andalucía con 1.500 millones de euros de contratos sanitarios y personas imputadas ocupan cargos en la Junta, y esto no ocurre en el Gobierno"

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno ha puesto el foco en "contrastar cómo se reacciona porque en apenas unas horas pedimos explicaciones a Santos Cerdán, y no he escuchado a Moreno Bonilla pedir perdón".

Mensaje interno

La visita de María Jesús Montero también ha tenido un importante componente interno. En un momento de desolación en las filas del PSOE, con un importante movimiento interno que pide elecciones y un Congreso Federal extraordinario para pasar página, la lideresa de los socialistas andaluces ha elegido inaugurar esta Casa del Pueblo para "dar calor a los militantes", según sus propias palabras. "Venimos a darnos calor a los militantes porque se consternan, se quedan impactados, dolidos, tristes y es fundamental preservar nuestro partido en el que miles de hombres y mujeres, alcaldes, concejales, ministros, cargos orgánicos nos estamos dejando la piel por frenar el avance peligroso que presenta la derecha y la ultraderecha que tanto daño está haciendo en Europa".

"No nos van a amedrentar", han sido sus palabras para dar aliento a los militantes socialistas. No ha pronunciado, eso sí, ni una sola palabra sobre la necesidad o no de convocar elecciones o de hasta dónde deben llegar los cambios para sacar al PSOE de esta situación. Lo que ha hecho, con insistencia, es separar al Gobierno central de todo este escándalo.