María Jesús Montero denuncia mentiras sobre el nuevo modelo de financiación autonómica

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este sábado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica por encima "de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas". “Cuántos titulares hemos tenido que tragar este partido y yo respecto a que el Gobierno de España estaba traicionando a Andalucía porque acordaba un supuesto cupo catalán”, ha lamentado la socialista, para afirmar que “jamás lo hubiera permitido, ni esta ministra, ni este partido”.

En su intervención en la Interparlamentaria regional socialista en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, Montero ha asegurado que "no hay excusa posible para decir que no" a la cantidad planteada para comunidades como Andalucía, que recibirá más de 4.850 millones de euros de los 21.000 millones para todas las comunidades de régimen común. Tras acusar al PP de querer tener "siempre un enemigo al que echarle la culpa de su incompetencia", ha afirmado que "parece que le iba mucho mejor con el 'procés'", y ha abundado en que el PP "añora una etapa de conflicto en Cataluña" porque era "una situación en la que ellos entienden que se sienten más fuertes".

La secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta ha insistido en que “lo que buscábamos” en este nuevo modelo de financiación era “igualdad de oportunidades, redistribución de la riqueza” y que todos los ciudadanos “estén involucrados en un contrato social en el que garanticemos lo básico para la ciudadanía”. Por tanto, ha exigido tanto a Juanma Moreno como al PP a “pedir perdón” por mentir.

Los otros líderes territoriales

Junto a María Jesús Montero, los diferentes líderes regionales del PSOE están vendiendo las bondades de la propuesta de la vicepresidenta como es el caso de la valenciana Diana Morant. La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha explicado que la Comunidad Valenciana es la tercera autonomía que más crece en términos absolutos, con 3.700 millones de euros, y, por habitante, la segunda que más. "Estábamos en la cola y ahora estamos en la cabeza", ha celebrado.

"Se me dibuja una sonrisa al recordar ese nuevo modelo de financiación que ha propuesto el Gobierno de España. Ni en los mejores augurios ni en los mejores deseos ni en lo que se había soñado y escrito por expertos y reclamado por la sociedad valenciana, por los sindicatos, los empresarios y la clase política, se había pensado en un modelo de financiación tan bueno para la Comunitat Valenciana", ha proclamado Morant. Según el modelo anunciado, la autonomía valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones de euros.

"Toda la ciudadanía entenderá que, si se nos dan 3.700 millones de euros de más, con el que se podrían construir 200 centros de salud en un año, con el que se podrían construir 400 colegios en un año, con el que podríamos multiplicar por 12 la inversión anual que se hace en vivienda. En la Comunitat Valenciana, se podrán construir 14.000 viviendas más en un año. Es irrenunciable y, además, no tiene condiciones", ha explicado.