María Jesús Montero apuesta por el autogobierno andaluz: "Esto va de avanzar al federalismo"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha abogado este sábado en Sevilla por desarrollar el autogobierno andaluz y ha asegurado que "esto no va de que otros no hagan sino de que sigan una senda de autogobierno necesaria en un país que pretende avanzar en el federalismo".

La dirigente andaluza, que ha defendido la necesidad de "sumar la fuerza de los gobiernos autonómicos y, en este caso, del de Andalucía" en la mejora de las políticas públicas, ha manifestado durante su intervención en el Congreso de Juventudes Socialistas de Andalucía que la región "necesita urgentemente un cambio de gobierno" y ha reprochado que el actual "no tiene ninguna ambición para esta tierra".

Ha asegurado la también ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno que Andalucía "peleó para reivindicar que tenía el mismo derecho, las mismas capacidades para aspirar a las máximas cotas de autogobierno que otras comunidades autónomas, las que se llamaban comunidades históricas". "Lo que queríamos es que la administración más cercana tuviera más protagonismo para dar una respuesta medida a los problemas de los ciudadanos. Nunca esta tierra se levantó para parar el deseo de autogobierno de otros, sino para reclamar las mismas cuotas que reivindicaban para sí", ha dicho Montero.

"Esto va de impulso, de creatividad que permita desarrollar nuestro autogobierno. No va de que otros no sigan una senda de autogobierno necesaria en un país que pretende avanzar en el federalismo", en que las administraciones tengan capacidad "para dar respuesta a la medida en sanidad, educación, vivienda, dependencia, justicia, en todo aquello que nos permite ser ciudadanía, ser ciudadanos de primera", ha sostenido en una acto cuyas declaraciones ha recogido Europa Press.

Montero ha conminado a las Juventudes Socialistas a luchar por el "andalucismo del siglo XXI, aquel que permite ilusionar a los hombres y mujeres de Andalucía, que permite aprovechar las oportunidades locales que tiene esta tierra, que son muchas, muy competitivas por su posición, por la capacidad que tiene de talento, de creatividad, de reinventarse, de levantarse, de innovar".

"Y reclamamos una industrialización para Andalucía, reclamamos un mayor empleo, y nos revelamos con los datos de desempleo juvenil que existen en Andalucía, que son un lastre", ha añadido Montero, además de instar a que "tenemos que ser capaces de dignificar las condiciones de los que trabajan siendo jóvenes". En este marco, ha trasladado que "tenemos que pelear por la formación universitaria y profesional", y ha criticado que en la región "se queden miles de jóvenes a la puerta de estudiar formación profesional" por que se "escatime en plazas públicas" en esta rama.

Quiens van "de puntillas" por el Gobierno andaluz

Ha recriminado así "a estos que van de puntillas por el Gobierno andaluz, que viven de las rentas de gobiernos anteriores, que no hacen nada por mejorar la vida de los andaluces, sino simplemente estar". "Nosotros no queremos el poder para estar, queremos el poder para cambiar la vida, para mejorar el porvenir, la esperanza, la expectativa que tienen aquellos que no tienen expectativas de nacimiento", ha apostillado.

También se ha referido a otro de los problemas acuciantes de la juventud, como es la dificultad para acceder a una vivienda, punto en el que ha sostenido que "no es posible que la edad media de salida de los jóvenes de los hogares españoles, y también andaluces, se vaya prolongando con el paso del tiempo". De este modo, ha defendido que "no es posible que para que alguien tenga que abandonar la casa familiar tenga que hipotecar más de la mitad de su salario en el pago de una vivienda".

En la conclusión a su intervención, ha trasladado que "este partido unido y fuerte, con entendimiento generacional, con capacidad de dialogar entre los problemas de nuestros mayores y las expectativas de nuestros jóvenes, que tiene implantación desde el este al oeste de Andalucía, del norte a sur, está en condiciones de dar una respuesta para que los ciudadanos puedan seguir aspirando a conseguir más y mejores condiciones de vida". "Venimos a la política para transformarla, estamos aquí para ganar, vamos a ganar y somos invencibles", ha señalado Montero.