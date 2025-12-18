María Jesús Montero afea a Juanma Moreno que el PP mantenga al alcalde de Algeciras

El PP tiene herramientas para descabalgar a Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras. "Los concejales del PP pueden presentar una moción de censura para cambiarlo", ha indicado esta tarde de viernes María Jesús Montero, ministra de Hacienda. La también candidata a las próximas autonómicas ha negado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha sostenido esta mañana que el PP ya no puede hacer nada contra Landaluce porque no es militante del PP.

Landaluce, alcalde de Algeciras desde 2001, dejó hace unas semanas su carné después de que el PSOE haya presentado una querella ante la Fiscalía del Supremo en la que se da cuenta de un supuesto apaño del regidor para tapar las críticas de varias mujeres, entre ellas, dos ex concejalas, a comportamientos abusivos de carácter sexual. Landaluce se ha dado de baja en el PP, pero conserva el acta en el Senado, la Alcaldía algecireña y la presidencia del grupo. Con mayoría absoluta, bastaría que los ediles populares eligiesen a un nuevo regidor para descabalgar a Landaluce.

Montero ha sostenido que "el PSOE se ha convertido en el primer partido que es un lugar seguro para las mujeres", después de que aprobase un protocolo contra el acoso.

La candidata socialista ha reunido esta tarde a la Ejecutiva regional para analizar el inicio del nuevo año, que será año electoral. "Las elecciones cogerán al partido preparado y animado", ha explicado Montero.