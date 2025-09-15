Listas de espera en Andalucía: Córdoba y Sevilla, a la cabeza en pacientes que llevan más de un año esperando cirugía

La lista de espera quirúrgica en Andalucía refleja de nuevo una situación preocupante, con Córdoba y Sevilla a la cabeza en número de pacientes que llevan más de un año aguardando una intervención. Los datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), correspondientes a junio de 2025, muestran que el acceso a la cirugía continúa siendo uno de los grandes retos de la sanidad pública andaluza.

En Córdoba, 5.436 pacientes superan ya los 365 días de espera, mientras que en Sevilla la cifra asciende a 8.737, lo que supone más de 14.000 personas en esta situación. Córdoba encabeza la tasa por habitante, con casi 30 pacientes en espera por cada mil, mientras que Sevilla concentra el volumen absoluto más elevado, con 46.612 personas pendientes de una intervención, casi el 20 % del total andaluz.

Pacientes en lista de espera quirúrgica por provincia. Junio 2025 Provincia Pacientes pendientes Demora media (días) Con demora >365 días Pacientes por 1.000 hab. Con garantía Fuera de plazo (garantía) Almería 16.230 220 2.643 20,39 9.249 2.131 Cádiz 29.518 173 2.838 24,57 16.038 3.233 Córdoba 22.746 182 3.437 29,94 13.298 1.999 Granada 25.644 156 2.131 27,23 14.887 3.128 Huelva 10.527 146 467 19,26 7.411 1.810 Jaén 14.224 173 994 23,57 9.859 2.662 Málaga 36.171 151 2.651 21,15 19.452 2.233 Sevilla 46.612 156 4.427 23,84 28.363 4.310

Demoras medias y diferencias provinciales

La demora media en Córdoba es de 182 días y en Sevilla de 156, ambas por encima de la media autonómica. Sin embargo, la provincia con mayor retraso es Almería, con 220 días de media. En contraste, Málaga (151 días) y Granada (156 días), a pesar de su alto número de pacientes en lista de espera, registran tiempos de espera inferiores.

En total, más de 160.000 andaluces aguardan una operación. Málaga y Sevilla concentran casi el 40 % de los casos. Tras ellas figuran Cádiz (29.518 pacientes) y Córdoba (22.746). Huelva es la provincia con menos pacientes en espera, 10.527, aunque con una demora media elevada (146 días).

Plazos de garantía incumplidos

El SAS recuerda que ciertas intervenciones cuentan con plazos máximos de 90, 120 o 180 días, según la prioridad clínica. Sin embargo, en Sevilla más de 4.400 pacientes con garantía superan ya los tiempos establecidos y en Córdoba son casi 3.500. Estos incumplimientos pueden tener consecuencias tanto médicas como legales, al derivar en reclamaciones o en la necesidad de recurrir a centros privados.

Desigualdad territorial

Las cifras muestran una clara desigualdad territorial: entre la provincia con menor demora (Málaga, 151 días) y la que presenta la mayor (Almería, 220 días) hay casi 70 días de diferencia, lo que supone más de dos meses adicionales de espera para un mismo procedimiento en función del lugar de residencia.

Reclamo de un plan de choque

Sindicatos y asociaciones de pacientes insisten en la urgencia de un plan de choque que incremente recursos y reduzca la demora. Entre las medidas planteadas se incluyen refuerzos de plantilla, ampliación de horarios de quirófanos y derivación de pacientes a centros privados. La Consejería de Salud trabaja en un nuevo modelo de gestión de listas de espera, aunque aún no ha concretado plazos ni presupuesto.