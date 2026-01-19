Los líderes de la UE envían su pésame por el accidente en Adamuz: "Europa está con el pueblo español"

Las autoridades de la Unión Europea han expresado su consternación por el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han descarrilado dos trenes de alta velocidad, y han mandado su más sentido pésame a los allegados de las víctimas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado "consternado por el terrible accidente" ocurrido en la localidad cordobesa, en un mensaje difundido en redes sociales con el que ha manifestado "(su) más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español". "Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha agregado.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado en su cuenta de X las "terribles noticias" sobre Adamuz y ha transmitido sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y "al pueblo español".

Von der Leyen también ha deseado "una rápida y completa recuperación a los heridos", y ha asegurado que estado noche las víctimas están en sus "pensamientos".

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha deseado a las familias y seres queridos de las víctimas que encuentren "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles". "Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha añadido en otro mensaje en redes sociales.

También ha reaccionado al accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en redes sociales ha lamentado la "tragedia ferroviaria (que) sacude Andalucía". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está con ustedes", ha declarado.