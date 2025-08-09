La Junta trabajará para restaurar los daños tras el incendio en la Mezquita-Catedral: "Estamos para ayudar"

La Junta de Andalucía trabajará de forma coordinada, principalmente con el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento de Córdoba, para evaluar los daños y posteriores actuaciones tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba. Así lo ha asegurado este sábado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que, en compañía del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el deán del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha visitado la zona afectada por el incendio declarada en la noche del viernes en una sala del interior de la Mezquita-Catedral.

Del Pozo ha explicado que lo primero es hacer una evaluación de los daños, que aún continúan investigándose, por lo que todavía no tienen los datos y "no hay certeza de qué exactamente es lo que ha ocurrido o el alcance de los daños".

Del Pozo: "Para eso estamos aquí"

Por tanto, "eso es lo primero y luego, evidentemente, habrá una primera intervención para limpiar lo más básico del humo". A continuación, se redactará el proyecto de "restauración, conservación y puesta en valor". "Para eso estamos nosotros aquí, para ayudar en todo lo que sea necesario", ha agregado.

De este modo, Del Pozo ha hecho hincapié en que "el Cabildo tiene mucha experiencia y son muchos años de gestión de este Patrimonio Mundial y, además, con muchísima excelencia", aunque ha insistido en la necesidad de trabajar todas las instituciones unidas. La consejera ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo por los bomberos del Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Córdoba, gracias al cual el incendio pudo controlarse y extinguirse en apenas tres horas.

La cubierta de una de las capillas de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha colapsado tras el incendio que se produjo anoche y la de otra también corre riesgo de derrumbe. Esos son los primeros daños que han trascendido por el fuego que se desató poco después de las 21:00 en el interior del templo, provocado aparentemente por un cortocircuito durante la carga de una máquina barredora.

Derrumbó una capilla y se teme por otra

El techo que se derrumbó anoche es el de la capilla del retablo de la Anunciación, adyacente a la sala en la que se originó el fuego, en el lateral que da a la calle Magistral González Francés. En esa zona se almacenan la maquinaria de limpieza y las sillas y al desatarse el fuego se propagó rápidamente hacia arriba, afectando a las cubiertas. En los vídeos difundidos se veían perfectamente salir las llamas por la parte superior del templo.

El incendió devoró la techumbre de la también llamada capilla de la O o la Expectación, que colapsó. Durante las labores de extinción ya se temía que pudiera derrumbarse asimismo la capilla en la que comenzó el fuego por el daño sufrido durante el mismo y posteriormente durante la extinción, en la que participaron tres dotaciones de bomberos, una en cubierta, otra en el interior y otra en el exterior.