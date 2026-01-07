La Junta destina 5,7 millones a digitalizar la gestión de residuos en Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado una inversión superior a 5,7 millones de euros para digitalizar la gestión de residuos y suelos contaminados en la comunidad autónoma. Esta actuación, que cuenta con cofinanciación de fondos europeos, tiene como objetivo principal modernizar los sistemas públicos de información ambiental y reforzar los mecanismos de control, seguimiento y trazabilidad en materia de residuos. La consejera Catalina García ha explicado que la inversión se materializa mediante la adjudicación de cuatro contratos estratégicos impulsados por la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular. Según ha indicado la titular del departamento, estas actuaciones "han supuesto un paso relevante en la actualización tecnológica de la gestión ambiental, incorporando herramientas digitales que mejoran la eficiencia administrativa y la calidad de la información disponible". Los contratos, adjudicados mediante procedimiento abierto, forman parte de un proyecto global destinado a la transformación digital integral del sector.

Los cuatro contratos se centran en diferentes ámbitos complementarios: el desarrollo y adaptación de los sistemas de información existentes, el análisis avanzado de datos ambientales, la implantación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad del Suelo (SGICA) y el apoyo técnico necesario para la coordinación, seguimiento y control de calidad de los proyectos. Esta estructura permite abordar la digitalización desde una perspectiva global, asegurando la coherencia entre las distintas herramientas y plataformas que se pondrán en marcha.

Las actuaciones previstas incluyen mejoras significativas en la interoperabilidad de los sistemas informáticos, lo que facilitará el intercambio de información entre diferentes plataformas y administraciones. Asimismo, se reforzarán las capacidades de análisis de datos aplicados específicamente a la gestión de residuos. La consejera ha afirmado que "se ha trabajado para disponer de sistemas más conectados y fiables, que permitan un mejor seguimiento de los flujos de residuos y una gestión más precisa y transparente".

Este enfoque integrado permitirá que los distintos agentes implicados en la gestión de residuos —desde las administraciones públicas hasta los operadores privados— puedan acceder a información actualizada y compartir datos de forma más eficiente. La mejora en la trazabilidad de los residuos contribuirá además a detectar posibles irregularidades con mayor rapidez y a adoptar medidas correctoras de manera más ágil.

Uno de los ejes principales del proyecto es la puesta en marcha del Sistema de Gestión Integral de la Calidad del Suelo (SGICA), una herramienta específica diseñada para el control y seguimiento de los suelos contaminados en Andalucía. Según ha explicado Catalina García, "este sistema ha venido a reforzar la planificación y la toma de decisiones en un ámbito especialmente sensible desde el punto de vista ambiental".

El SGICA permitirá centralizar toda la información relacionada con suelos contaminados en una única plataforma, facilitando así el trabajo de técnicos y gestores ambientales. Esta herramienta digital posibilitará realizar un seguimiento exhaustivo de los procesos de descontaminación, evaluar el estado de los suelos en tiempo real y planificar actuaciones futuras con mayor precisión. Además, contribuirá a mejorar la transparencia en este ámbito, al hacer accesible información relevante para administraciones, empresas y ciudadanía.

La digitalización de la gestión de residuos no solo mejorará los sistemas de control, sino que también facilitará el cumplimiento normativo por parte de los operadores del sector. Al contar con sistemas más ágiles y mejor integrados, se reducirá la carga administrativa asociada a los procedimientos de gestión de residuos. Catalina García ha indicado que "la digitalización ha contribuido a simplificar trámites y a mejorar la relación entre la Administración, el sector y la ciudadanía".

Esta simplificación administrativa resultará especialmente beneficiosa para las pequeñas y medianas empresas del sector, que podrán realizar sus trámites de forma más rápida y sencilla. Los nuevos sistemas digitales permitirán automatizar procesos, reducir tiempos de espera en las gestiones y minimizar errores derivados de la tramitación manual de documentación. Todo ello redundará en una mayor eficiencia del conjunto del sistema de gestión de residuos andaluz.

La consejera ha remarcado igualmente el compromiso de la Junta de Andalucía en materia de economía circular, con inversiones globales de 217,6 millones de euros en los últimos años, destinados a la mejora de la gestión de residuos y a proyectos innovadores de reutilización. De esta cantidad total, 156 millones de euros se han dirigido específicamente a subvenciones para ayuntamientos y entidades locales, permitiendo mejorar las infraestructuras municipales de recogida y tratamiento de residuos.

Durante 2025, la Consejería ha contemplado nuevas líneas de subvenciones que incluyen diez millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos, convocatoria que ya ha sido resuelta. Además, se han destinado 81,4 millones de euros para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. El Plan Planeta (Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía) está ultimando su resolución, lo que permitirá ampliar la red de instalaciones de transferencia de residuos en toda la región.

Nuevos puntos limpios

Por último, la responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha puesto de relieve la inversión de casi 20 millones de euros en la construcción de 37 nuevos puntos limpios en Andalucía. El objetivo de esta iniciativa es garantizar que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes cuenten con una infraestructura verde de este tipo, facilitando así que la ciudadanía pueda depositar correctamente residuos especiales y peligrosos.

Los puntos limpios constituyen instalaciones esenciales para el correcto funcionamiento de la economía circular, ya que permiten recuperar y reciclar materiales que de otro modo terminarían en vertederos. La ampliación de esta red de instalaciones mejorará significativamente las tasas de reciclaje en la comunidad autónoma y contribuirá a reducir el impacto ambiental de los residuos generados por hogares y pequeñas empresas.