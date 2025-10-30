La Junta desactivada la fase de emergencia con 1.499 incidencias en Andalucía y alerta sobre "un tren de borrascas importante"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha desactivado a las 07.50 horas de este jueves la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, que ha pasado a fase de preemergencia, situación operativa 0, tras ser atendidas 1.499 incidencias en la comunidad. En un comunicado, el 112 ha informado de que este Fenómeno Meteorológico Adverso ha afectado fundamentalmente a las provincias de Sevilla (970) y Huelva (344); aunque también se ha dejado sentir en Córdoba (61), Málaga (47), Cádiz (28), Granada (25) y Jaén (24).

Por tipologías, las anegaciones han sido los casos más requeridos con hasta 1.112 incidencias, seguidas de los derrumbamientos y caídas de elementos (127), las incidencias de tráfico (121) y las anomalías en servicios básicos (60), entre otras.

Las intensas precipitaciones dejaron este miércoles un herido muy grave en Gibraleón (Huelva) y un afectado en Carmona en Sevilla, además de numerosas calles y carreteras anegadas, incidencias en la red de transporte de cercanías y Metro en Sevilla.

Los picos de mayor actividad se alcanzaron al mediodía con inundaciones en centros sanitarios, como el Hospital Macarena, que activó su plan de contingencia y pudo seguir garantizando los servicios asistenciales; polígonos industriales como El Pino en Sevilla o Los Espartales en La Rinconada. También se vieron afectados un colegio mayor y varias residencias en Carmona, en una de las cuales fueron evacuados sus usuarios a otro centro.

La subida del nivel del agua en las calles de Sevilla y la afección a los semáforos comprometió la circulación en números barrios de la capital como el casco histórico, Nervión, San Pablo - Santa Justa, Sevilla Este o Triana, entre otros.

En la provincia onubense los casos se concentraron a primera hora de la mañana con la inundación de un colegio en Cartaya y otro centro educativo en Valverde del Camino, localidad en la que también se anegó una Unidad de Salud Mental. También se cayeron muros y árboles en distintas poblaciones de Huelva y la fuerza del viento provocó destrozos en puntos del litoral onubense como Lepe o Isla Cristina.

En el resto de las provincias, los casos fueron de carácter más puntual y asociados fundamentalmente a problemas en la red secundaria de carreteras y anegaciones de bajos y garajes.

Carreteras cortadas

La Dirección General de Tráfico mantiene a esta hora siete carreteras cortadas en la comunidad autónoma andaluza debido a los efectos de las inundaciones: la CA-9101 entre los kilómetros 0 y 3 en La Nava y Lapa-Madrigueras, la CO-4207 en La Zarza, la A-474, en Bollullos de la Mitación, a la altura del kilómetro 18; la A-92 en el 0.33, la salida al kilómetro 3 de la SE-30, así como las SE-3102 en la capital y la SE-4108 en Carmona.

En cuanto al tráfico ferroviario, se ha restablecido la mayor parte del servicio de cercanías, aunque sigue afectada la línea de Sevilla-Huelva, y Cádiz -Madrid.

La Junta de Andalucía activó el pasado lunes a las 09.28 horas la fase de preemergencia del Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, en Andalucía, que se elevó ayer miércoles, a las 09.18 horas, a fase de emergencia, la cual se ha desactivado esta mañana para volver a la preemergencia.

Hasta 54 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL): 38 en Huelva, nueve en Sevilla, cinco en Granada, y uno en Málaga y Cádiz.

Precaución

El consejero Antonio Sanz ha trasladado tras las intensas lluvias de este miércoles un "mensaje de precaución, de responsabilidad, porque en las reuniones mantenidas por el equipo de emergencia de la Junta de Andalucía nos avisan de que viene, como el año pasado, un tren de borrascas importante", de forma que "en los próximos días puede repetirse este fenómeno en varios días que suelen ser alternos", de forma que este jueves no hay previsto "riesgo, pero puede ser que en dos, en tres días, volvamos a tener una amenaza de borrasca tan intensa, tan potente como la que hemos vivido" este miércoles con "muchos incidentes", ha avisado.

Antonio Sanz ha felicitado este jueves a los operativos que actuaron en la jornada del miércoles durante las 1.499 incidencias que provocó el temporal, y ha alertado de que en las próximas semanas habrá un tren de borrascas "que nos llevará a situaciones de riesgo elevado".

La situación generada este miércoles por la borrasca puso "una vez más a prueba el buen funcionamiento y la buena coordinación" de la nueva Agencia de Emergencias de Andalucía, un órgano que en 2026 va a contar con un presupuesto de 271,5 millones de euros y que supone un incremento de casi un 5 % con respecto al año anterior, ha manifestado Sanz en su comparecencia en comisión parlamentaria.

"Esta mañana hemos desactivado, ante la inexistencia de avisos y alerta en el conjunto de Andalucía, el plan de emergencia que estaba en situación operativa 1 y lo hemos rebajado a la situación operativa 0", ha recordado Sanz.

Ha incidido en que la situación de alerta en Huelva fue de riesgo extremo -en concreto en el litoral-, que en Sevilla el aviso fue naranja y en Cádiz amarillo, y ha desmentido que se elevara a rojo el nivel de emergencias para otras provincias además del litoral onubense.

Ha indicado que los avisos de la Agencia de Meteorología y el propio sistema de protección civil en Andalucía son los únicos vehículos oficiales que deben de transmitir esas alertas y ha añadido que en la jornada de ayer "una vez más" funcionó la coordinación con el Gobierno de España en materia de emergencias.