La Junta de Andalucía respalda las reivindicaciones médicas ante la huelga masiva de la próxima semana: "Tendrá consecuencias"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, participa este viernes en el acto del Día Internacional Contra el Cáncer Infantil.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado este viernes el apoyo del Gobierno andaluz a las reivindicaciones de los médicos, quienes han convocado jornadas de huelga desde el 16 de febrero hasta junio. El responsable autonómico ha expresado su preocupación por las graves consecuencias que tendrá esta movilización en la asistencia sanitaria, recordando que los cuatro días de paro en diciembre generaron un coste de 38 millones de euros y la suspensión de 308.000 consultas, intervenciones y pruebas.

En declaraciones a los medios, Sanz ha lamentado que la inacción del Ministerio de Sanidad perjudica gravemente a los andaluces por la paralización de servicios durante los días de huelga. "Reclamamos al Gobierno diálogo con el colectivo para llegar a un acuerdo" que evite el freno a la asistencia, ha señalado. El consejero ha subrayado que "Andalucía sigue exigiendo diálogo con todos" porque "somos las comunidades y los ciudadanos los que sufrimos las consecuencias" de esta situación.

Los paros anteriores del 9 al 12 de diciembre obligaron a suspender 212.471 consultas en Atención Primaria, 4.044 intervenciones quirúrgicas, 18.181 pruebas diagnósticas y 95.773 consultas externas hospitalarias. Ante esta nueva movilización, el Servicio Andaluz de Salud ha establecido los servicios mínimos que se aplicarán durante las cinco semanas completas de huelga convocadas por unos 30.000 facultativos, junto a residentes MIR y facultativos no médicos, para reclamar un Estatuto Marco propio.

Semanas completas de movilizaciones hasta junio

La convocatoria de huelga se prolongará durante las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, siempre que no se alcance antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este viernes la orden para garantizar el funcionamiento del sistema público durante estos periodos, con entrada en vigor inmediata.

Servicios mínimos en atención primaria

En los centros de Atención Primaria donde haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del consultorio, no se asignarán servicios mínimos, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como ocurre habitualmente los sábados, domingos y festivos. En los centros donde no se ubique un SUAP o tenga un horario diferente, se designará un médico como servicio mínimo para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario habitual. Los consultorios auxiliares no contarán con servicios mínimos asignados.

Cobertura en hospitales durante la huelga

En atención hospitalaria, se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo. Las urgencias, cuidados críticos y partos garantizarán la actividad asistencial propia de estos días. Los servicios deben garantizar el cien por cien de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen habitualmente en domingo o festivo.

Además, deberán realizarse punciones ováricas para obtención de ovocitos, procedimientos hemodinámicos, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, en general, actividades asistenciales que garanticen la continuidad en pacientes críticos. En hospitalizaciones, debe garantizarse el tratamiento a pacientes que requieran asistencia inmediata, sin superar el cincuenta por ciento de efectivos de un día laborable en jornada de ocho a quince horas.

Organización de quirófanos y urgencias hospitalarias

La orden establece que debe respetarse la programación funcional habitual de los quirófanos para evitar la reprogramación de actividad y minimizar los efectos de la huelga. En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de un fin de semana o festivo. Adicionalmente, se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el cincuenta por ciento de médicos que habitualmente haya en estos días. En servicios con menos de tres MIR en la guardia, no se establece ningún tipo de refuerzo.