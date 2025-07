La Junta de Andalucía acusa al Gobierno de intentar "reventar" el sistema de protección de menores

Loles López, en su visita al centro específico de menores migrantes no acompañados que la Asociación Engloba gestiona en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva).

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha lanzado una seria advertencia este viernes 14 de junio de 2025 sobre el futuro del sistema andaluz de protección de menores. Según López, el sistema "corre el riesgo de reventar" con la propuesta presentada por el Gobierno central que establece el reparto de casi 4.000 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, asignando a Andalucía la mayor cuota con 677 menores.

Las declaraciones se han producido durante una visita al centro específico de menores migrantes no acompañados gestionado por la Asociación Engloba en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva). Este centro, que actualmente acoge a 25 menores, representa el modelo de atención que, según la consejera, se vería comprometido con el plan del Gobierno. "El Gobierno de Sánchez pone en peligro la atención que damos en Andalucía a estos menores, centrada en su plena inclusión para proporcionarles un proyecto de vida en esta tierra", ha manifestado.

López ha subrayado que los profesionales del centro no solo proporcionan atención básica, sino que trabajan para "acabar con las barreras idiomáticas e impulsar su formación e inclusión sociolaboral". La consejera ha destacado que los menores realizan prácticas en empresas locales, lo que facilita su integración tras "el drama de la migración".

Críticas al criterio de reparto

Durante su intervención, acompañada por la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, y otros cargos públicos, López ha sido especialmente crítica con los criterios utilizados para el reparto. "Me niego a la imposición de Sánchez, que nos lleva a apilar niños en edificios, eso no es la verdadera inclusión", ha declarado, insistiendo en que "los menores no son mercancía, paquetes ni monedas de cambio".

La consejera ha cuestionado también la exclusión de algunas comunidades autónomas del plan de reparto. "El Gobierno de Sánchez reparte a esos niños con el único objetivo de mantener su sillón a toda costa", ha afirmado, señalando específicamente que se está "excluyendo del reparto de menores migrantes a Cataluña y el País Vasco, territorios de los que depende que se mantenga en el poder".

Postura de la Junta

Ante esta situación, López ha manifestado que para el Gobierno andaluz "el interés del menor siempre será lo primero", en contraste con lo que considera la política del Ejecutivo central. La consejera ha reiterado que Andalucía quiere seguir siendo "una tierra solidaria", pero manteniendo la calidad en la atención a los menores.

"Queremos seguir acogiendo niños, pero no consentiremos que nos revienten el sistema", ha enfatizado López, quien ha insistido en que la comunidad andaluza está dispuesta a acoger menores "dentro de las capacidades de nuestro Sistema de Protección, de forma ordenada y regulada, sin poner en peligro ni a los niños que vienen ni a los que ya están dentro del sistema".

Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera ha puesto en valor el trabajo del centro de La Rábida, destacando su papel para que los menores "puedan superar todas las barreras e iniciar una nueva vida", y ha reafirmado el compromiso del municipio con la inclusión de estos niños.