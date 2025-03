La Junta afirma que la falta de Presupuestos Generales del Estado resta ya 900 millones a Andalucía

La decisión del Gobierno central de no presentar Presupuestos Generales del Estado para este año 2025 y prorrogar los vigentes que son de 2023 también ha provocado una tormenta política en Andalucía. Porque la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, ha afirmado que esa falta de cuentas generales del Estado supone que no se actualicen las entregas a cuenta a las comunidades autónomas lo que, según ha afirmado "supone una pérdida para Andalucía de 900 millones de euros al año en los tres primeros meses de 2025" ya que esta actualización se calcula en unos trescientos millones mensuales.

"Es un nuevo agravio para Andalucía y no sólo porque el Gobierno central está incumpliendo la Constitución sino porque nos faltan otros 400 millones de euros para la Dependencia, eso además de que no vamos a tener inversiones nuevas", ha dicho Carolina España. La consejera portavoz ha subrayado que el Gobierno tiene la "obligación constitucional de presentar" los Presupuestos Generales del Estado "en el Congreso de los Diputados". "Esto es insostenible", según ha aseverado la consejera para añadir que "no puede ser que, porque no haya una voluntad política de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, a Andalucía se le tengan secuestrados 900 millones de euros de no actualizar las entregas a cuenta".

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, por su parte, ha defendido que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está "siempre a disposición del acuerdo" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, "pero eso no depende sólo de los socialistas".

María Márquez ha defendido al respecto que "lo que está claro es la voluntad del Gobierno en todo momento, y en este caso además de nuestra vicepresidenta y también secretaria general de los socialistas andaluces", María Jesús Montero, "de intentar estar siempre a disposición del acuerdo, del progreso". "Nuestra voluntad es la de hacerlo", pero "evidentemente no sólo depende de nosotros", ha apostillado la vicesecretaria general del PSOE-A antes de añadir que "si algo ha demostrado este Gobierno" de Pedro Sánchez "es capacidad de diálogo", de "entenderse con todo el mundo y de defender por encima de todo los intereses de este país", y al respecto María Márquez ha concluido diciendo que ella está "muy tranquila en ese sentido".

Desde Vox, su portavoz Manuel Gavira ha relativizado la repercusión en Andalucía de una nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, como ya ha sucedido para los ejercicios 2024 y el actual, porque ha sostenido que "lo malo para Andalucía es que Sánchez esté en la Moncloa, eso es lo peor para Andalucía, que Sánchez esté en la Moncloa, que María Jesús Montero esté en la Moncloa, eso es lo que es malo". A pesar de estas palabras, Gavira ha afirmado que la falta de presupuestos "es malo, por supuesto, para Andalucía pero mucho peor es que estén Sánchez y Montero".

Bajada de impuestos en Cataluña

La consejera de Hacienda ha explicado también lo que supone la anunciada bajada de impuestos en Cataluña que ha hecho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "A nosotros nos parece bien, claro que sí. Así lo hemos hecho en Andalucía", ha afirmado detallando que el Gobierno de la Junta de Andalucía está "más cerca" de Illa que de María Jesús Montero.

"Lo que yo me pregunto es qué va a pasar con la quita de la deuda porque la ministra Montero dijo que no la ofrecería a las comunidades que hubiesen bajado los impuestos, ¿no se la va a dar ahora a Cataluña?"