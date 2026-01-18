La Junta activa el plan de emergencias para centralizar la ayuda a los afectados por el accidente

La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de la activación de este plan, que afecta a Córdoba, cuyo Ayuntamiento ha constituido la Mesa de Emergencia.

El Ejecutivo autonómico ha detallado que se han movilizado cuatro equipos de Atención Primaria, seis UVIs móviles del 061, dos UVIs de Transporte de Críticos, dos Vehículos de Apoyo Logístico, tres ambulancias convencionales, cinco de transporte programado y dos de Cruz Roja.

Según han precisado desde la Junta, el dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución. En este momento, según han señalado desde la Consejería de Emergencias, "todo el foco está en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados".

El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos. El 061 de Bailén ya está en el lugar, al igual que el equipo móvil de Adamuz, y han llegado también las ambulancias convencionales. Se están incorporando el resto de las unidades del 061.

Desde la red de centros de transfusión estamos redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente. Ya se ha montado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de ADIF donde se va a realizar el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria inicial, y la estabilización antes del traslado a los hospitales.

Asimismo, se ha dado el preaviso al Hospital de Andújar y Hospital Universitario Virgen del Rocío para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.

Según informa el Ayuntamiento, hasta el lugar del accidente se han desplazado de momento cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos, además de 11 vehículos de la Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación y tres carpas de puesto de mando avanzado). También han sido desplazados 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección Civil, cinco grupos electrógenos y dos autobuses de Aucorsa, mientras que se han movilizado guardias civiles de Adamuz, Villafranca y Montoro, cuyos alcaldes están en el lugar.