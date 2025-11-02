Juanma Moreno presenta este lunes en Sevilla el libro de sus "vivencias" políticas

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, presentará este lunes en Sevilla el libro Manual de convivencia. La vía andaluza, un volumen editado por España y que cabe encuadrar en el género de biografía política. La presentación del libro coincide con una semana en la que dirigente terminará siendo reelegido como presidente del PP andaluz en un congreso regional del partido que también tendrá lugar en Sevilla desde el viernes al domingo.

La editorial ha informado mediante un comunicado que el presidente andaluz participará en la presentación del libro, que desarrollará a partir de las 19:00 en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

Espasa destaca del volumen que es un ensayo sobre una "forma particular de hacer política, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto e incluso del afecto hacia el adversario". Dividido en 32 capítulos breves, Moreno, "una de las figuras más relevantes del panorama político español actual, evoca en este libro sus memorias políticas desde que llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular hasta hoy, en el que preside la Junta de Andalucía con mayoría absoluta", señala el comunicado de España recogido por Europa Press.

En las páginas del libro, destaca el comunicado, "el autor reflexiona sobre la convivencia como un valor esencial de la vida pública y privada y sobre la necesidad de recuperar el respeto, la empatía y la serenidad en el debate social". "A través de su experiencia personal y política, Moreno reivindica el poder del diálogo, la moderación y el entendimiento como herramientas para construir una sociedad más justa y cohesionada", según se añade.

Moreno señaló entonces que el volumen es resultado de "un trabajo que no es corto", pues llevaba "con esa idea aproximadamente dos años", desde que se la planteó "la propia editorial". Desde entonces, según agregó, ha ido "trabajando" junto con su equipo para plasmar "reflexiones políticas" y "personales del transcurso" de sus años de presidente del Gobierno andaluz -cargo al que accedió en enero de 2019- y también de su "etapa en la oposición" al anterior Ejecutivo del PSOE-A.

El presidente del PP andaluz relató que en dicho libro habla de "situaciones" que ha vivido en el Gobierno andaluz, "algunas muy complicadas", y "de la política en general" desde su punto de vista. "Hablo de personas, de personajes políticos", aclaró Moreno, quien puntualizó que no es "ni una biografía ni unas memorias", sino que en él busca "contar vivencias" que ha tenido "a lo largo de estos años, y reflexiones políticas, en el ámbito personal". Moreno subrayó que en esta publicación quiere destacar "en lo que cree profundamente, que es la vía andaluza, que es la vía antagónica a la polarización y al extremismo" en la que él no se siente "cómodo", al igual que cree que le ocurre a "la inmensa mayoría de la ciudadanía no sólo andaluza, sino española".

El dirigente afirmó sentirse "muy ilusionado" después de dedicarle "muchas horas" a esta obra que "al principio era prácticamente un ensayo político" pero que "al final ha quedado algo que es mucho más ligero, más ameno" y que espera que "guste".

El PP andaluz celebra un congreso regional de trámite

Será la que entra una semana en la que Moreno será protagonista desde el lunes al domingo, día en que concluirá el congreso regional del PP de Andalucía con su reeleción como presidente del partido. Será pues una reunión de mero trámite con Moreno al frente del Gobierno andaluz y apoyado por una mayoría absoluta en el Parlamento.

El PP-A arrancará el cónclave regional el viernes 7 de noviembre, en el palacio de exposiciones y congresos Fibes de Sevilla. Con un carácter ordinario, el congreso finalizará el domingo y servirá como pistoletazo de saluda del tramo final de la legislatura. Las elecciones autonómicas deben celebrarse como muy tarde en junio de 2026 y Moreno optará a la reelección para un tercer mandato como presidente de la Junta de Andalucía.

Está anunciada la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien está previsto que intervenga el domingo durante el acto de clausura del congreso.

El PP de Andalucía desarrolla esta reunión en la fecha correspondiente, ya que el anterior se produjo hace justo cinco años y después del congreso nacional del PP del pasado mes de julio, en el que Feijóo fue reelegido presidente del partido.

El último congreso del PP andaluz, en el que Moreno fue reelegido presidente del partido estando ya al frente de la Junta, se celebró a mediados de noviembre de 2021 en el Palacio de Congresos de Granada. En esos momentos no contaba el PP-A con mayoría absoluta en el Parlamento y Moreno tenía un pacto de gobierno con Ciudadanos y un pacto de investidura con Vox.