Juanma Moreno muestra sus temores por el caso Mascarillas: "Sólo sale beneficiado Vox"

El caso judicial que está investigando presunta corrupción en la Diputación de Almería puede pasar una importante factura electoral al Gobierno andaluz según ha reconocido este jueves el propio presidente andaluz, Juanma Moreno. Tras la presentación de su libro Manual de convivencia. La vía andaluza en Madrid, el presidente andaluz ha participado en una entrevista en Antena 3 Televisión. Y en ella ha desvelado que le "preocupa mucho" el posible efecto de este asunto: "Sólo sale beneficiado Vox".

Siguiendo con el mismo argumento que ya utilizó el miércoles en la presentación del libro al conocer el registro e investigación de la UCO, "estupor y tristeza", se ha referido al posible coste electoral. "A mí me preocupa mucho porque al final de todo esto siempre hay un solo beneficiado que es Vox, que hace una campaña que hace es muy sencilla: El PSOE y el PP son lo mismo, aunque no actuamos de la misma manera, ni son parecidos ni mucho menos los casos, pero ellos hacen ese tipo de campañas". "Para ellos es muy efectiva, lo que buscan son soluciones fáciles a problemas difíciles, grandes titulares y poco más".

Hay que tener en cuenta que este caso sucede en uno de los principales bastiones del PP andaluz junto con Málaga. Por eso, el presidente andaluz ha insistido en defender las medidas que han tomado, "con transparencia y contundencia", además de reiterar que no tenía conocimiento del caso hasta que la UCO no practicó las detenciones este martes. Así, ha dicho que él es el primer "sorprendido" por lo acontecido, sobre todo, porque el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, es de "una generación joven, una persona que no tiene carga familiar, está soltero y viene de una familia que no tiene problemas económicos": "A mí me ha sorprendido mucho que pueda involucrarse en ese tipo de actos"; también le ha sorprendido del vicepresidente segundo, "una persona muy vinculada a movimientos religiosos". "Todo para nosotros ha sido una sorpresa porque de puertas hacia afuera mantenían un comportamiento ejemplar y transparente hasta que ha salido la causa", ha dicho.

Claro que la investigación judicial data de 2021, cuando la Guardia Civil siguió el rastro de otro caso de Barcelona, "entonces no había causa y cuando no la hay, "no puedes expulsar a una persona y condenarla prácticamente a la muerte social". Sobre los detenidos el pasado martes, ha querido dejar claro que "está la presunción de inocencia por delante y vamos a ver en qué queda el caso".

"Es técnicamente imposible que Sánchez no conociera las actividades de Cerdán"

El presidente andaluz es mucho más duro al referirse al caso de Santos Cerdán. En su opinión, "suena muy raro que el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, no conociera cuál era el funcionamiento, el 'modus operandi' o las actividades que tenían personas tan cercanas a él como era su secretario de Organización".

En este sentido, ha llamado la atención acerca de que en el Congreso Federal de Sevilla, Cerdán saliese ratificado en sustitución de Ábalos, cuando "ya había rumores muy claros, un runrún", acerca de que "Cerdán había traído a Koldo a la dirección del partido, y que en Navarra había habido cosas raras". Al hilo, el presidente del PP andaluz ha señalado que a un líder político le "puede salir mal uno" de sus nombramientos, "puedes poner la confianza sobre una persona" y ésta "decepcionarte y, por tanto, perder tú la confianza en él", pero le llama la atención que se pueda producir "un segundo error" en esa línea.

"Cuando vuelves a incidir en el error, ya hay una duda más que razonable sobre que, o lo estás protegiendo, o estás metido dentro del juego, o tienes una responsabilidad directa", ha argumentado Juanma Moreno, para quien "es evidente que Sánchez es técnicamente imposible que no conociera las actividades del señor Cerdán".