Juanma Moreno huye del "fango de Madrid"

La próxima semana el Parlamento andaluz acogerá el Debate sobre el estado de la Comunidad en el que Juanma Moreno utilizará dos argumentos principales: la estabilidad que vive Andalucía y la demanda urgente de una mejor financiación, ya que estima que pierde 1.500 millones de euros al año.

El presidente de la Junta se presentará este próxmo miércoles 11en la tribuna de la Cámara con un mensaje claro para la oposición: el Gobierno andaluz huye del "fango de Madrid". Ya en la sesión del control de la semana pasada, Moreno espetó a Juan Espadas, el discutido líder de PSOE-A, que había cruzado una "línea roja" al importar "el fango de Madrid" a cuenta de los contratos del SAS.

No obstante, la sanidad es el gran punto débil de la plácida legislatura con mayoría absoluta que está viviendo el líder del PP andaluz. Aun así, tiene una réplica fácil: Andalucía necesita una mejor financiación. Desde el Consejo de Gobierno no hay día que no se recuerde que Andalucía está en el club de la comunidades infrafinanciadas y que urge un cambio en el modelo de reparto.

"Con 1.500 millones más al año podemos hacer muchas cosas". Ése es el mensaje que se traslada desde San Telmo y que llevará el presidente a la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes 13 de diciembre en Santander.

En la capital cántabra se abordarán cuatro temas principales: financiación autonómica, migración, vivienda y la falta de recursos humanos en el sistema sanitario.

En este sentido, la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ya avisó tras el Congreso Federal del PSOE que le parecía "una tomadura de pelo" la propuesta socialista de la reforma del sistema de financiación autonómica. "Se trata de engañar a todos a la vez. Han querido quedar bien con todos y entiendo que no han quedado bien con nadie", afirmó la consejera, que teme que se haga realidad el pacto del PSC con ERC y que llevó a Salvador Illa a la Generalitat.

El acuerdo sostiene la creación de una "financiación singular" para Cataluña, lo que volvería a perjudicar a Andalucía. De hecho, Moreno se ha apresurado a “dar la batalla” contra este pacto y así lo hizo ver en la ronda que Pedro Sánchez mantuvo con los presidentes autonómicos.

El propio presidente de Junta, en su intervención durante la celebración oficial del Día de la Bandera, hizo hincapié en que se trate a Andalucía "igual" que a otros territorios: "Es momento de unirnos como andaluces, por encima de cualquier ideología, para conseguir el mejor trato posible para esta tierra".

En el apartado de Presupuestos, fundamental para la estabilidad que vende Juanma Moreno, las cuentas de la Administración andaluza para el próximo año ascienden a 48.836,3 millones de euros, un 4,4% más que el año anterior y la mayor parte de estos fondos irán destinados a Sanidad, Dependencia y Educación. Los 986,4 millones de euros más destinados a la Sanidad se van a centrar, sobre todo, en ampliar la plantilla estructural del SAS. Se trata de 2.382 efectivos del incremento aprobado este mismo año por el Consejo de Gobierno más los 1.275 del proceso de estabilización, ambos incorporados ya a las cuentas andaluzas, así como los 3.175 refuerzos asistenciales Covid que se suman a la plantilla y 157 nuevas plazas MIR.

Con ello, el sistema sanitario público andaluz gana 7.000 profesionales entre este final de año y el próximo ejercicio y, en total, el SAS tendrá una plantilla de 115.406 profesionales. La otra gran preocupación de los andaluces, el sistema de la Dependencia, cuenta este año con 386 millones de euros más que el año anterior hasta llegar a los 2.331 millones de euros, un incremento del 18,8%.

A pesar del rechazo de la oposición, lo cierto es que estas cuentas le dan pie a Moreno a mirar el encrespado panorama político con distancia. El presidente de la Junta no quiere que la polarización que se vive de Despañaperros para arriba enturbie el debate andaluz.

Moreno sigue con atención los casos judiciales que rodean al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero quiere mantenerse "alejado del fango". Sabe que su moderación es un valor al alza y además, a mitad de legislatura, se ha encontrado al principal partido de la oposición en un proceso congresual.

La figura de Juan Espadas está en estos momentos muy discutida por parte del PSOE andaluz y esta batalla interna puede debilitar aún más a los socialistas si no cierran pronto y con solvencia esta crisis. Mientras, Juanma Moreno contempla con "tranquilidad" el resultado.