Juanma Moreno felicita a Azcón: "Su proyecto es el único viable para liderar el futuro de Aragón"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha felicitado este domingo 8 de febrero al candidato del PP a la reelección como presidente de Aragón, Jorge Azcón, por su victoria en las elecciones autonómicas y ha destacado que "su proyecto es el único viable pra liderar el futuro de Aragón".

Moreno se ha pronunciado de este modo en su cuenta oficial de la red social X tras los resultados electorales en Aragón, donde el PP ha ganado los comicios pero con peor resultado que en 2023 (26 diputados frente a 28), mientras que Vox ha doblado representación pasando de 7 a 15 y el PSOE ha perdido cinco escaños hasta quedarse en 18. Por su parte, Chunta Aragonesista ha duplicado escaños de tres a seis, mientras la coalición Existe ha perdido uno de sus tres diputados e IU-Sumar se queda con uno.

"El PP vuelve a ganar unas elecciones y eso es una buena noticia. Mi enhorabuena a Jorge Azcón por su victoria. Su proyecto es el único viable para liderar el futuro de Aragón con un gobierno al servicio de los aragoneses", ha publicado Moreno.

Vox Andalucía celebra los resultados históricos en Aragón

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha felicitado a sus compañeros de partido en Aragón y su candidato a la Presidencia, Alejandro Nolasco, "por unos resultados históricos" que ha atribuido a que "cuando se habla claro, se defienden nuestros principios y se pone a España por delante de todo, los ciudadanos responden". "El sentido común marca el camino", ha añadido.

También se ha felicitado por el resultado de su partido en Aragón el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, que ha puesto en valor que "IU ha resistido en Aragón a pulmón, carretera y manta" y ha felicitado a su candidata, Marta Abengo, por una "magnífica campaña".

IU Andalucía: "Tomemos nota"

"Tomemos nota toda la izquierda: han abierto la fosa séptica del régimen y sale todo a raudales. Quien se mire el ombligo no verá lo que viene de frente", ha añadido el también diputado de Sumar en el Congreso.

Adelante Andalucía también ha valorado el resultado de las elecciones en Aragón a través de su cuenta oficial en la red social X, donde ha felicitado a Chunta Aragonesista por sus resultados, aunque advierte de que "el panorama es muy duro para la clase trabajadora" y subraya que "la izquierda soberanista y pegada al territorio es el camino de la alternativa a la ola reaccionaria y a la resignación".