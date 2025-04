Juanma Moreno critica que el Gobierno no quiera asumir "ningún desgaste" por el apagón

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, criticó este miércoles que el Gobierno español no quiera asumir "ningún tipo de desgaste" tras el apagón que afectó a la España peninsular el pasado miércoles, algo que tildó de "sumamente irresponsable". "Hay una decisión por parte del Gobierno de no querer asumir responsabilidades, de no querer asumir ningún tipo de desgaste en (...) una crisis inédita como la que hemos vivido y a mí me parece sumamente irresponsable", dijo Moreno a su llegada a la segunda jornada del congreso del Partido Popular Europeo en Valencia.

El presidente andaluz aseguró que los españoles "no entienden" que el presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, tardara varias horas en comparecer y que principalmente quieren "saber qué ha sucedido para que no vuelva a suceder". Señaló, además, que "algunos dirigentes europeos" con los que coincidió anoche en la cena de líderes populares comunitarios "estaban sorprendidos de que en un país como España, un país occidental moderno, la cuarta economía de Europa, ocurra una situación como esta".

"De una vez por todas el Gobierno se tiene que poner a gobernar y a gestionar y dejarse de este juego político de ajedrez, de culpar a todos los demás y nunca asumir sus propias responsabilidades", incidió Moreno, que recordó también que el Gobierno tiene la responsabilidad de nombrar a la presidenta de Red Eléctrica, quien aún no ha dado "ni una sola explicación". "Lo que pedimos una vez más es explicaciones, y explicaciones convincentes", urgió.

El presidente andaluz se mostró partidario de que España disponga de "un mix eléctrico" en el que todas las energías "son necesarias", desde las renovables hasta la nuclear. "Aquí tienen que estudiar qué es lo que ha sucedido, si verdaderamente Red Eléctrica no estaba capacitado o no ha hecho las inversiones suficientes", añadió.