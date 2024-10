Juan Espadas minusvalora el primer movimiento de los críticos del PSOE andaluz

No son muchos aún, pero no son sólo "ocho compañeros". Ni siquiera son todos los críticos que tiene ahora la dirección de Juan Espadas, pero intentan formar un núcleo de cristalización que forje una única lista alternativa de cara al próximo congreso regional del PSOE de Andalucía. Bases Andaluzas Socialistas ha presentado un primer manifiesto con el que anuncian que presentarán un candidato a las elecciones primarias que debe celebrar este partido para elegir al secretario regional. Por el momento, Espadas es el único que ha anunciado su candidatura, aunque el proceso se abrirá una vez que se haya celebrado en Sevilla el 41º Congreso Federal, el que reelegirá a Pedro Sánchez.

Ferraz ha querido que hasta que pase su congreso sevillano no haya ruido en los territorios y, en especial, en Andalucía, de ahí que hasta quienes esperan enfrentarse a Espadas o sus secretarios provinciales hayan negociado listas conjuntas en toda la federación. Tal como ha comprobado este diario, en Bases Andaluzas Socialistas hay susanistas, partidarios de Luis Ángel Hierro, militantes de Izquierda Socialista y sanchistas, incluso personas que habían apoyado a Espadas en sus primarias con Susana Díaz. No obstante, no son todos, aún quedan otras corrientes que se mantienen a la expectativa, pero de ello se deduce que habrá el PSOE de Andalucía deberá dirimir en elecciones primarias su liderazdo

Uno de los participantes en Bases Andaluzas, Socialistas, Luis Ángel Hierro, fue el tercer competidor en las primarias en las que se enfrentaron Espadas y Susana Díaz, ya que consiguió los avales sufientes, por lo que es más que probable que ahora también reúna las firmas necesarias.

La dirección de Ferraz mantiene su respaldo a Espadas, básicamente porque no hay una alternativa que consideran sólida, aunque es consciente del mal momento electoral del PSOE de Andalucía. Para que la oposición a Espadas tome masa crítica para una competición igualada sería necesarios que algunos de los secretarios provinciales andaluces la respaldase y, por el momento, ninguno de ellos ha dado ese paso. El de Sevilla, Javier Fernández, lo ha respaldado para el congreso y, de modo explícito, como candidato a las elecciones andaluzas de 2026.

Juan Espadas defendió ayer el "ejemplo de unidad" que está mostrando la federación socialista andaluza de cara al Congreso y trasladó su "respeto" ante la intención de "ocho compañeros" de "presentarse" al regional, que debe celebrarse antes del 23 de febrero de 2025. Aquellos líderes críticos en las provincias han preferido aceptar el consejo de Ferraz, y de ahí el consenso general, pero eso no significa que la paz se mantenga hasta el regional. Es más, también hay un intento de demostrar a la dirección federal del PSOE que en Andalucía hay malestar con la dirección, no se trata de una oposición a Pedro Sánchez, sino a Espadas.

Lo que han hecho los participantes en Bases Andaluzas Socialistas es nombrar a un representante por provincia, de ahí que sean ocho. Este medio habló ayer con el malagueño José Ortiz, ex alcalde de Torremolinos y miembro del comité federal, quien explicó que en el manifiesto participan militantes de distintas sensibilidades y orígenes, pero con el objetivo común de lograr "un nuevo liderazgo". Ortiz, por ejemplo, apoyó tanto a Pedro Sánchez como a Espadas.

Para Ortiz, la valoración de Espadas "es un menosprecio a los compañeros que plantean una alternativa de debate y discusión dentro de la democracia interna del partido y demuestra que está lejos de conocer la realidad. Porque si hay un interlocutor en cada provincia es porque hay una base social detrás. Espadas es el rey desnudo que está de espaldas a la realidad del partido y de Andalucía escondiéndose en el proceso del Congreso Federal, con el que todos estamos de acuerdo".

Preguntado por este manifiesto en Cádiz, Juan Espadas llamó la atención acerca de que se difundía el mismo día en el que "culminaba el proceso de recogida de avales" para quienes encabecen las listas de delegados con los que el PSOE acudirá al Congreso Federal de Sevilla. "Ayer no era el día", indicó. A su juicio, "es indiscutible el respaldo que en estos momentos tiene la organización y los representantes orgánicos que tiene el PSOE de Andalucía en sus ocho provincias y a nivel regional". "Nosotros estamos ahora en momento Congreso Federal", añadió para defender que el PSOE andaluz es "una federación que está dando un ejemplo no solo de unidad, sino de claro respaldo a lo que va a ser la delegación andaluza y a nuestro papel en ese Congreso federal".

"Después del Congreso federal vendrá el regional y los congresos provinciales y será en ese momento en el que, con absoluta libertad, los compañeros que quieran plantear un proyecto o una propuesta alternativa lo podrán hacer", indicó a los periodistas.

Avales

La Comisión Regional de Ética del PSOE culminó ayer el proceso de avales presentados por parte de las candidaturas provinciales con el máximo respaldo posible de la militancia. Se ha superado en todas las provincias el máximo de avales del 15% permitido por los estatutos del partido en estas candidaturas, que han sido las únicas presentadas, con lo que los cabezas de lista socialistas andaluces han sido apoyados por más de 7.000 militantes.

Las candidaturas estarán por tanto encabezadas por Juan Espadas, en Sevilla; Juan Antonio Lorenzo, en Almería; Juan Carlos Ruiz Boix, en Cádiz; Rafaela Crespín, en Córdoba; José Entrena, en Granada; María Eugenia Limón, en Huelva; Francisco Reyes, en Jaén; y Daniel Pérez, en Málaga, quienes ocupan así el primer puesto de las listas de delegadas y delegados de cada provincia al cónclave federal. En total, el PSOE-A participará en el 41 Congreso Federal con 268 delegadas y delegados, que corresponden a la federación con más militantes y con mayor fuerza de la organización socialista.

