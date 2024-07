José Antonio Nieto, consejero de Justicia: "Los españoles no somos iguales ante la ley"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública del Gobierno andaluz es un político experimentado que se convirtió en alcalde de Córdoba en 2011 y fue secretario de Estado de Seguridad entre noviembre de 2016 y junio de 2018, en pleno auge del procés catalán que ahora se amnistía y que vivió intensamente. Tras aquella experiencia, volvió al Parlamento de Andalucía para ser portavoz del grupo popular en la pasada legislatura, desde donde lideró hábilmente las negociaciones con Vox, socio imprescindible porque el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos no tenía mayoría en la Cámara.

¿Considera justa la Ley de amnistía que ya se está empezando a aplicar?

Una ley que nace siendo un precio nunca puede ser justa; sólo puede serlo aquella que se hace pensando en la sociedad en su conjunto. Todas las leyes tienen como objetivo que la convivencia sea mejor entre los ciudadanos y el que se merezca un reconocimiento, esté valorado, y el que merezca el reproche, castigado. Eso no ocurre con la Ley de Amnistía y por eso es inconstitucional. Expertos de multitud de países han dejado claro que la Ley de Amnistía está negociada entre el Gobierno y sus beneficiarios que fueron los que infringieron la norma. Responde a una pura necesidad del Gobierno que depende de siete votos para seguir manteniéndose y del interés de los que tienen esos siete votos de sacar algo a cambio y eso no puede ser una ley, es un precio, un mercadeo. Y va en la dirección opuesta a lo que la Constitución impone, que es la igualdad entre los españoles. Si eres catalán, independentista puedes infrinjir la ley y te lo vamos a perdonar y lo vamos a borrar.

Pero ¿se puede amnistiar a quiénes han cometido los delitos de desobediencia, malversación, sedición...?

En España hemos visto cosas sorprendentes: cómo se elimina de un plumazo la malversación o cómo se deja sin efecto la posibilidad de penar a las personas que atentan contra la unidad de España, que es lo que ha ocurrido en Cataluña. Esto responde a una estrategia y no del Gobierno que lo único que dice es "¿cuánto quieres? Venga, te lo doy". Responde a una estrategia de los independentistas, lo que no pudo ser el 1 de octubre de 2017, vamos a crear las condiciones para que pueda ser el 1 de octubre de cuando queramos. Y por este camino,sin duda que lo van a poder hacer.

Yo fui parte importante del Estado español en defensa de la Constitución y de la unidad de España. Y lo hicimos cumpliendo un mandato de la autoridad judicial que nos dijo "impidan que se celebre un referéndum el 1 de octubre". Y eso fue lo que hicimos, con mucha dificultad, con muy pocos medios, con un Estado que prácticamente ha desaparecido de todo el territorio catalán.Pero al final se consiguió que el referéndum no se pudiera homologar en ningún sitio, que se llenaban las urnas de papeletas, que se viera claro que se vulneraran los derechos más básicos de una democracia por muy primaria que fuera. Eso impidió una estrategia internacional acordada con gobiernos como el de Rusia para que hubiese una serie de países que reconocieran la independencia de Cataluña.

Ahora que lo mira con perspectiva, ¿cómo se sentía?

Tenía una carga enorme de actividad que en los últimos meses, de agosto a octubre, era de 18 ó 20 horas diarias, se intentó negociar hasta el final con los Mossos y la Consellería de Interior. Tuvimos una Junta de Seguridad el jueves anterior al 1 de octubre en la que estaba Puigdemont y le estuvimos diciendo que abriera los ojos, que se diera cuenta del disparate que estaba cometiendo. Yo intentaba verlo desde la vertiente profesional porque desde la personal no lo hubiera soportado. Recuerdo un día, nos pasó más veces, a finales de agosto o principios de septiembre cuando fuimos Enric Millo y yo a almorzar a un restaurante y la gente que estaba allí empezaron a gritarnos, se levantaron y se fueron todos; imagínese la sensación de desolación pensando qué les pasaba a esas personas, seguramente buenas personas, gente culta; ¿qué les está pasando?, ¿qué clase de patología social está afectando a Cataluña para que se comporten de esa forma?. La gente que se manifestaba en la Delegación del Gobierno a veinte metros de nosotros eran gente normal, chavales, actuando como si estuviesen movidos por los zombis que vemos en las series. Se creó un contagio general de violencia de rechazo a todo lo que significaba España, Constitución y Democracia que no estaba justificado y el tiempo ha demostrado que no lo estaba . Y se ha podido volver a una situación de normalidad.

El Gobierno central defiende precisamente que esa normalización ha sido posible gracias a la Ley de Amnistía.

Todo lo contrario, lo que pacificó fue la reacción del Estado al 1 de octubre. Se dieron cuenta de que no era un paseo militar para hacer lo que les diera la gana sin consecuencias. En esa época yo prácticamente vivía en Cataluña e íbamos mucho a Girona, Tarragona, Lérida.. y se trabajó de una manera ejemplar con los funcionarios, unos independentistas, otros nacionalistas y otros a los que no les gustaba el 155, pero que reconocían que se habían saltado la ley y que había que cumplirla. Esa etapa hasta las elecciones de diciembre de 2017 fueron un ejemplo positivo y fue lo que consiguió que se relajase todo. Eso y que los gobiernos independentistas han sido un fracaso de gestión, han tenido problemas con la sequía, la sanidad, los trenes, las carreteras... son un desastre gestionando porque están focalizados sólo en la independencia. Ahora, la amnistía y los indultos trasladan a la ciudadanía que no pasó nada, que el 1 de octubre no pasó nada. Por cierto, con los ERE quieren lo mismo, aquí cada uno que haga lo que quiera, la política lo arregla. No podemos trasladar a la ciudadanía que delinquir no trae consecuencias, que si va a 120 por una carretera limitada a 70 le pueden quitar el carné y le va a costar una pasta, pero que si eres indepe y le hacen falta los votos a Pedro Sánchez puedes hacer lo que quieras que no te va a pasar nada. O que puedes hacer la vista gorda con lo que pase en el Gobierno de la Junta de Andalucía que ya te mandaremos a alguien a que te rescate si te llamas Magdalena Álvarez o si eres alguien cercano al partido. Eso es lo que ocurre en las dictaduras y las repúblicas bananeras. Eso no pasa en un país civilizado, avanzado, en los que la ley prevalece.

Está diciendo que hay una intervención directa del Gobierno en la Justicia

Hay una serie de sitios donde el sanchismo ha penetrado hasta la médula. ¿Cuánto hace que no ve una encuesta del CIS que acierte? Desde que la ha colonizado el sanchismo. ¿Cuánto hace que todos sabemos que el TC se va a convertir en un tribunal de casación para aquello que no le venga bien al sanchismo? Desde que lo coloniza el PSOE y pone a un ministro del Interior, a una responsable de su gabinete en la Moncloa... a una serie de personas que hacen no que prevalezca la Constitución. El TC no es un órgano jurisdiccional, es un tribunal político que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Constitución pero no puede ser parcial y la parcialidad está en su propio núcleo porque si uno ha sido ministro de un Gobierno o asesor de altísimo nivel, ¿cómo va a ser neutral? Es materialmente imposible. Esto es como la mujer del César, hay que serlo y parecerlo, y Sánchez hace todo lo posible porque se note que coloniza instituciones y que las usa.

¿Eso significa que los españoles no somos iguales ante la ley?

El objetivo que debemos tener los demócratas es que los españoles seamos iguales ante la Ley. Lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez permanentemente es acreditar que no somos iguales. Si me hacen falta los votos y tengo que darle lo que me pidan los independentistas, se lo doy. Ahora vamos a tener otra prueba, la financiación. ¿Qué es una financiación singular para Cataluña? No somos iguales ante la ley y no paran de demostrarlo. Lo malo es que no sólo es que no seamos iguales, es que unos estamos arriba y otros abajo porque lo que les dan de más a unos nos lo quitan a otros.

Por lo que me está diciendo, entiende que la amnistía es la puerta a la independencia de Cataluña

Yo digo lo que han dicho la portavoz de Junts y de ERC en la tribuna del Congreso de los Diputados. Los independentistas serán como sean, pero mentir, no mienten. Y han dicho yo no me arrepiento, no voy a pedir perdón, esto no es el punto final, al contrario, es el primer paso para la siguiente declaración de independencia. Mentir no han mentido; ha mentido el PSOE que antes del 23-J no paraba de decir que de amnistía, nada. Y ahora han descubierto que se cayeron del caballo y es lo que va a arreglar el país. Es una tomadura de pelo; pero hay que reconocerle la fuerza y la capacidad de comunicación que tiene Sánchez para hacernos debatir sobre obviedades. Hemos visto cómo han evolucionado del no, al indulto; del no, a la amnistía, y pasado mañana será ¿qué quieres, referéndum? Pues referéndum.

O sea, que Cataluña se terminará independizando

Si no hay un Gobierno serio en España, sí. Sánchez no va a durar toda la vida, la sociedad española va a reacionar y se va a dar cuenta de que ya no sólo en relación a Cataluña, sino en otras muchas cosas, vamos al desastre, al desmembramiento progresivo de las principales instituciones del país, al deterioro de la imagen... Que el presidente del Gobierno diga que va a levantar un muro, cuando lo que siempre oímos es yo me he presentado por un partido pero quiero ser presidente de todos los españoles... Eso se va a terminar y España va a volver a tener un Gobierno que crea en los límites, que entienda que no puede utilizar la instituciones, que respete a la opinión pública, a los medios y al resto de partidos políticos.