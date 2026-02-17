Iryo reanuda este martes los viajes en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid

La compañía ferroviaria Iryo anunció este lunes a última hora la reanudación de sus operaciones comerciales en la línea Sevilla-Madrid a partir de este martes 17 de febrero, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por Adif.

El servicio se restablece con una oferta total de 14 circulaciones diarias, distribuidas en siete servicios por sentido, lo que supone siete idas y siete vueltas entre ambas ciudades. Dentro de esta programación se incluyen también los servicios transversales Barcelona-Sevilla, con cuatro circulaciones diarias (dos idas y dos vueltas), recuperando así conexiones directas que facilitan la movilidad entre los principales ejes de transporte del país.

Los horarios actualizados ya pueden consultarse en los canales habituales de venta y en la página web de la compañía, permitiendo a los viajeros planificar sus desplazamientos con normalidad tras la reapertura de la línea.

Con motivo de este reinicio de operaciones, el CEO de Iryo y parte del equipo directivo acompañarán a la tripulación y a los viajeros en el primer viaje Madrid-Sevilla de las 07:54, un gesto con el que la empresa quiere subrayar la relevancia de esta conexión dentro de su red de servicios.

La reapertura de la línea se produce tras la finalización de los trabajos de reparación de la infraestructura ferroviaria dañada por el accidente registrado el pasado 18 de enero en Adamuz. Adif dio por concluidas las obras este lunes, una vez superadas con resultado favorable las pruebas técnicas realizadas en la vía, lo que permitió devolver la infraestructura a las empresas operadoras para la reanudación del servicio comercial.

Durante las últimas semanas, el restablecimiento de la circulación estuvo marcado por la incertidumbre, con varias fechas anunciadas que finalmente no llegaron a cumplirse debido, entre otros factores, a las condiciones meteorológicas adversas que afectaron a Andalucía. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de su titular, Óscar Puente, había situado el regreso a la normalidad entre este martes y el miércoles, un calendario que finalmente se ha adelantado.

Junto a Iryo, las otras dos operadoras de Alta Velocidad, Renfe y Ouigo, permanecían en los días previos a la reapertura a la espera de la confirmación oficial para normalizar la circulación de sus trenes en este corredor. Ambas compañías habían abierto la venta de billetes de forma preventiva y preveían realizar pruebas técnicas con sus trenes antes de operar con viajeros de manera regular tras la restitución completa de la infraestructura.

El accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, obligó a interrumpir completamente la circulación ferroviaria entre Andalucía y Madrid, provocando una notable pérdida de viajeros y un trasvase de desplazamientos hacia el avión y el autobús. Con la reanudación del servicio de Alta Velocidad, las operadoras confían en recuperar la normalidad y la confianza de los usuarios en uno de los principales ejes ferroviarios del país.