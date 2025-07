La industria logística andaluza busca consolidarse como enclave en Europa

Andalucía se perfila con fuerza como uno de los polos logísticos más prometedores del sur de Europa. Con más de nueve millones de consumidores y una ubicación geoestratégica que la sitúa como punto de conexión natural entre África y el continente europeo, la comunidad se enfrenta al reto y la oportunidad de liderar una transformación logística sin precedentes. El sector logístico se ha convertido en uno de los principales vectores de crecimiento económico, innovación e integración territorial, y durante la jornada celebrada ayer en la sede del Diario de Sevilla, bajo el título Nuevos desarrollos de proyectos logísticos en Andalucía, se analizaron los desafíos, potencialidades y avances que están configurando esta nueva etapa.

Los ponentes intervienen en la mesa de debate / juan carlos muñoz

Asistieron al acto Ignacio Álvarez-Ossorio, director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía; el coronel Joaquín Loste, subdirector general de Proyectos y Obras de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa; Antonio Lluch, director gerente del Grupo Rafael López Sánchez Constructora; Maite Palomino, directora de Desarrollo de IDEC Group Ibérica; José María Laffitte, director industrial y logístico de CBRE en Andalucía; y Rafael García de Oteyza, director general de Grupotec D&B. El debate fue moderado por Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla.

El suelo logístico de calidad escasea frente a una demanda creciente

Desde el inicio, Ignacio Álvarez-Ossorio contextualizó la situación actual de Andalucía en el marco logístico nacional e internacional, explicando que, aunque la Agencia Pública de Puertos de Andalucía gestiona puertos deportivos y pesqueros —no comerciales—, sí tiene competencias clave en el desarrollo de áreas logísticas a través de su sociedad filial Áreas Logísticas de Andalucía: “Andalucía tiene un ámbito importante en relación con los mercados terrestres peninsulares y europeos, pero somos una región periférica, y esto penaliza la competitividad de nuestros productos”. Asimismo, subrayó también que la comunidad tiene una posición privilegiada para beneficiarse del crecimiento del comercio entre Europa y África: “Estamos a cinco kilómetros del continente africano, y los intercambios comerciales con el Magreb están creciendo a doble dígito. Es una oportunidad clarísima”.

“Andalucía tiene una posición geoestratégica única que debemos aprovechar” Ignacio Álvarez Ossorio / juan carlos muñoz

Uno de los puntos críticos abordados fue la falta de una red logística terrestre eficaz, lo que impide a los puertos andaluces desplegar todo su potencial: “Hasta hace muy poco, no se había atendido al efecto red. Se hablaba de líneas ferroviarias, pero no se pensaba en nodos intermodales que articulen esa red”, indicó. Por ello, la Junta de Andalucía ha diseñado un sistema compuesto por once nodos logísticos estratégicos, ubicados en puntos como Sevilla, Córdoba, Málaga, Antequera, Algeciras o Motril, que se conectarán con los corredores Atlántico y Mediterráneo: “Sin nodos logísticos que permitan el trasvase entre carretera y ferrocarril, el sistema es vulnerable. Necesitamos flexibilidad y resiliencia”.

Antequera se convierte en referente logístico gracias al impulso del Puerto Seco

El coronel Joaquín Loste intervino a continuación para abordar la dimensión logística desde la perspectiva del Ministerio de Defensa. Aunque reconoció no poder entrar en valoraciones estratégicas, sí detalló el alcance del proyecto de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba: “Estamos hablando de la mayor operación de infraestructura en la historia del Ministerio de Defensa, con una inversión inicial de 505 millones de euros”. La base concentrará once centros logísticos repartidos por todo el país y estará dotada de sistemas de automatización y sostenibilidad: “Será una infraestructura moderna, eficiente, y está pensada para dinamizar la economía local. La idea es que sea un germen en torno al cual se asienten empresas tecnológicas y auxiliares”.

“La base de Córdoba es la mayor inversión en infraestructura del Ministerio de Defensa” Coronel Joaquín Loste

A este proyecto se suma la visión empresarial encarnada por Maite Palomino que relató cómo su compañía, IDEC Group Ibérica, apostó por el puerto seco de Antequera tras identificarlo como una oportunidad única para desplegar un hub logístico internacional: “Vimos el proyecto en 2019 y supimos que tenía todo lo que buscábamos: ubicación, conexión ferroviaria, suelo suficiente y apoyo institucional. Era un proyecto de manual”.

Una visión estratégica que apuesta por la intermodalidad y la sostenibilidad

Desde entonces, IDEC ha invertido en el desarrollo de una primera fase de más de un millón de metros cuadrados, que ya alberga operadores como Untime y tiene en camino la llegada de una segunda gran compañía: “En septiembre podremos anunciar otro gran nombre. Ya hay empresas que nos piden suelo para 2029, y apenas quedan 74.000 metros disponibles en esta fase”. También abordó el problema de la disponibilidad energética como un reto estructural que podría limitar el crecimiento del sector: “Somos grandes productores de energía verde, pero cuando vamos a pedir suministro, no se nos garantiza la potencia necesaria. Esto es un problema nacional, no solo andaluz”, advirtió. Su empresa está desarrollando una comunidad energética junto al Ayuntamiento de Antequera y proyecta una planta fotovoltaica que permita cubrir hasta 250 megavatios, siempre que se garantice respaldo de red durante las 24 horas.

“Antequera era todo lo que necesitábamos, suelo, acceso, visión institucional y ubicación” Maite Palomino

Por su parte, José María Laffitte, de CBRE, ofreció una radiografía del mercado logístico en Andalucía. A pesar del interés creciente por parte de operadores e inversores, la región se enfrenta a un desajuste entre oferta y demanda: “La tasa de disponibilidad está en torno al 5,5%, pero muchas naves no cumplen con los nuevos requisitos. Hay una carencia clara de producto adecuado”. Laffitte instó a promotores a arriesgar con proyectos sin contratos previos, basándose en datos de mercado que demuestran que las naves construidas a riesgo se ocupan casi en su totalidad antes de ser finalizadas: “En los últimos años solo se han desarrollado cuatro proyectos a riesgo, y todos se han alquilado completamente. El mercado lo está pidiendo”.

“La logística andaluza tiene bastante demanda, pero aún falta producto moderno disponible” José María Laffitte / juan carlos muñoz

El debate también permitió escuchar la experiencia de promotores como Antonio Lluch, del Grupo Rafael López Sánchez, que describió las dificultades administrativas sufridas en el desarrollo del Parque Empresarial Palenquivir en Los Palacios: “El plan parcial se aprobó inicialmente en 2010, pero la aprobación definitiva no llegó hasta 2018. Las trabas administrativas han sido un auténtico calvario”. No obstante, aseguró que toda la superficie ya construida está completamente alquilada, lo que demuestra el interés del mercado: “Estamos al 100% de ocupación desde hace años. En cuanto queda un espacio libre, se ocupa de inmediato”.

La intervención de Rafael García de Oteyza, de Grupotec, puso el foco en las nuevas metodologías de construcción. Señaló que algunos operadores logísticos, como Amazon, exigen plazos imposibles si se sigue el modelo tradicional de proyecto y obra: “Por eso estamos entrando en los proyectos desde fases iniciales, con modelos colaborativos que nos permiten acortar los plazos en ocho meses”, explicó. También destacó que muchos pliegos de licitaciones públicas siguen dando demasiado peso al precio, lo que dificulta que se premie la innovación y la calidad en los proyectos.

“Si los pliegos solo valoran precio, se va a sacrificar en innovación y en calidad” Rafael García de Oteyza

La mesa redonda concluyó con una reflexión unánime sobre la necesidad de coordinación entre administraciones, empresas e inversores. Ignacio Álvarez-Ossorio lo resumió con claridad: “Durante años hemos trabajado con piezas sueltas. Ahora empiezan a encajar en el puzle. Andalucía tiene potencial para convertirse en uno de los grandes hubs logísticos de Europa, pero debemos avanzar rápido y con visión conjunta”.

La visión compartida por los ponentes refuerza la idea de que el futuro logístico de Andalucía pasa por la capacidad de combinar estrategia institucional, agilidad administrativa, inversión privada y adaptación tecnológica. En este contexto, conceptos como digitalización, sostenibilidad, automatización, eficiencia energética y conectividad multimodal no son ya aspiraciones abstractas, sino requisitos indispensables para consolidar un ecosistema competitivo y preparado para los desafíos globales.

“La demanda es constante, el 100% de nuestras naves están ocupadas actualmente” Antonio Lluch / juan carlos muñoz

La jornada dejó clara la magnitud de los retos que enfrenta Andalucía para consolidarse como referente logístico: barreras normativas, necesidad de inversión en infraestructuras, limitaciones energéticas y falta de suelo finalista, pero también se evidenció que existe un clima de consenso, impulso inversor y voluntad de colaboración que puede acelerar esta transformación. Como explicó Maite Palomino en una de sus intervenciones finales, “ya hemos atravesado el desierto, y ahora empezamos a ver la luz al final del túnel”. Andalucía, con sus puertos, nodos intermodales y capacidad para atraer industria y talento, está cada vez más cerca de convertirse en el centro logístico del sur del continente.