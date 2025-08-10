Nueva avería en Renfe: una incidencia en un Alvia deja a 427 pasajeros atrapados tres horas por Córdoba sin aire acondicionado

Una incidencia técnica en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz ha dejado parados durante casi tres horas a la altura de Almodóvar del Río a unos 427 pasajeros, a los que ya se les ha ofrecido una alternativa de transporte para llegar a su destino. Los 427 pasajeros han tenido que soportar altas temperaturas en los vagones en plena ola de calor.

En concreto, el Alvia con destino Cádiz salió de la estación de Puerta de Atocha, en Madrid, a las 07:05 y tenía prevista su llegada a las 11:45 horas. Sin embargo, en la salida de Almodóvar, a las 09:42 horas, el trayecto se vio detenido, afectando a los pasajeros que circulaban en el convoy.

A las 12:33 se inició el transbordo de los pasajeros en vía mediante pasarelas, finalizando a las 14:05. A continuación, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para estos viajeros desde Sevilla a su destino final, según han confirmado fuentes de Renfe.

Durante el tiempo de la incidencia se ha permitido la circulación por la vía I, con una afectación a los trenes de larga distancia alta velocidad y Avant, que operaban con retrasos medios de 15 minutos.

Pasajeros "sin agua y sin aire acondicionado"

Las quejas en redes de los viajeros de este Alvia no se han hecho esperar. Uno de ellos, a las 14:00 horas, escribía en Twitter (ahora X) que llevaban dos horas parados dentro del tren cuando debería haber llegado a Cádiz hace tres horas. Otro usuario indica que de nuevo, la incidencia afecta a gente mayor, niños y en "plena ola de calor tirados en Córdoba".

Pasajeros del Alvia abanicándose en los vagones. / Telemadrid

En plena ola de calor, y con los termómetros en Andalucía y el Córdoba disparados por encima de los 40 grados, los pasajeros afectados por la última avería de Renfe han tenido que hacer uso de abanicos para soportar las altas temperaturas en el interior del tren afectado. Eso al menos es lo que se ve en un vídeo al que ha accedido Telemadrid del interior de uno de los vagones, con adultos abanicándose y tratando de refrescar a los menores, un par al menos, que se ven en las imágenes y que han quedado vestidos con la ropa mínima para tratar de que estuvieran lo más frescos posible.

En un audio, al que ha tenido acceso la cadena autonómica, el revisor traslada a los pasajeros que están a la espera de una solución, sin poder informarles del tiempo estimado que durará la avería. "El maquinista está trabajando en ello y a ver si llega con la solución. Sin embargo, por lo visto, sí que viene un tren de socorro para poder transportarnos a otro tren. El tren, no sé si se pondría en paralelo o iríamos todos a cola o aquí en cabeza, de alguna forma, para poder acceder a él. Ojalá me tuviera que traer a mis palabras. No hay tiempo estimado, no se sabe cuándo ni cómo todavía", señala.